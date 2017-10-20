د. عسكري: « إسرائيل » لن تستطيع اسكات صوت الاعلام الحر في فلسطين

أكد المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني د. علي عسكري أن اعتداء جنود الاحتلال « الإسرائيلي » على مكاتب الاعلاميين والقنوات التلفزيونية في فلسطين المحتلة لن يؤثر على هذه المؤسسات بل سيعزز من قوتها ودورها وتأثيرها.

وقال عسكري في تعليقه على اعتداء جنود الاحتلال على مكاتب المؤسسات الاعلامية في الضفة الغربية وإغلاق 8 مكاتب إعلامية: إن كيان الاحتلال الغاصب للقدس لن يستطيع اسكات صوت الاعلام الحر في فلسطين المحتلة« .

وأضاف: »اعتداء الكيان الصهيوني الغاصب للقدس على وسائل الاعلام لن يسكتها بل سيؤدي دون شك إلى تعزيز قوتها ودورها وتأثيرها، وسيرى الاحتلال الرد على هذا العمل، مشيراً الى أن هذا الاعتداء جاء نتيجة حالة الارباك والضياع الذي تعانيه « إسرائيل ».

وانتقد المسؤول الإيراني، الغرب الذي ينادي بالحريات، فيما يلتزم الصمت أمام ممارسات واعتداءات جنود الاحتلال على الاعلام ومؤسساته.