قرار بإحالة 6145 ضابطاً للتقاعد في غزة والضفة المحتلة

أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية بالضفة، اللواء عدنان ضميري، أن المؤسسة الأمنية قررت إحالة 6145 ضابطا من عناصرها في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى التقاعد.

وقال الضميري إن « المؤسسة الأمنية ستفتح باب التجنيد للشباب في الضفة والقطاع على حد سواء، لتصويب الخلل في الهرم الإداري للمؤسسة الأمنية، التي خطت خطوات كبيرة من حيث التأهيل والمهنية والاحتراف، وهذا ما عبرت عنه بقبول الشرطة الوطنية عضوا في الشرطة الدولية »الانتربول« .

وأضاف »نحن ذاهبون إلى مصالحة وليست محاصصة« ، متابعا أن تعليمات »الرئيس محمود عباس واضحة ببذل كل جهد ممكن لإنجاح المصالحة وتحقيق اللحمة الوطنية، وأن غزة جزء من الوطن وليس هناك دولة في غزة أو بدونها« .

واستطرد قائلا »ليس أمامنا إلا أن نتوحد خلف قيادة منتخبة ودستور وقانون يطبق على الجميع، فالمصالحة مصلحة وطنية أولا لمواجهة التحديات وحماية مشروعنا الوطني".