واشنطن: سنتابع تحسن الوضع الإنساني في غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت إن واشنطن ستتابع بمساعدة السلطة و« إسرائيل » والمانحين تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة عقب اتفاق القاهرة الخاص بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس يوم الخميس.

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية أن الولايات المتحدة ترحب بالجهد الذي تقوم به السلطة لتولي المسؤوليات الكاملة في قطاع غزة، لافتة إلى أن واشنطن ترى أن الاتفاق يمكن أن يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الانسانية لسكان القطاع.

ووقعت حركتا حماس وفتح على اتفاق المصالحة، يوم الخميس 12 اكتوبر 2017، في القاهرة بشكل رسمي بحضور وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي وأعضاء الوفدين.

وفوض الرئيس محمود عباس رئيس الوفد عزام الأحمد للتوقيع عنه كرئيس على الاتفاق فيما وقع عن حركة حماس صالح العاروري على وثيقة الاتفاق.

واتفقت الحركتان حسب بيان إعلان المصالحة على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.