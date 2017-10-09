طائرة بوينغ « اسرائيلية » تهبط بعد مشكلة واجهتها

اعلن شركة الطيران الإسرائيلية أن طائرة من نوع بوينغ 767 هبط بسلام اليوم الاثنين بعد أن تواصل كابتن الطائرة مع أمن المطار مشيرا إلى أنّ دخان تصاعد من قمرة الكابتن.

هذا وعلم على أن الطائرة كان على متنها 5 ركاب فقط وكانت في جولة تجريبية.