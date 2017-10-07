دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان 31 من حفظة أجزاء القران الكريم بدير البلح

كَرَمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية،31 من حفظة المصحف وأجزاء من كتاب الله عز وجل، وذلك بمسجد الفاروق بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقد حضر التكريم، الشيخ أشرف جودة مدير التحفيظ في الجمعية وقيادة الحركة بالمنطقة ولفيف من أهالي الطلبة.

وأكد جودة، على أن أشرف العلوم هو تعلم القرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتجويده، وكذلك سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنبينا عليه الصلاة والسلام ربط خيرية هذه الأمة بتعلم كتاب الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »، فأبشروا يا حفاظ كتاب الله، وأملوا يا معلمي القرآن الكريم فإن فضلكم مشهود، وخيركم ممدود.

وأوضح جودة ان قسم التحفيظ وضع خطط ممنهجة للارتقاء بمراكز التحفيظ وتقديم افضل الخدمات للمحفظين والطلبة كي تتم عملية التحفيظ بشكل ممتاز دون أي معوقات , داعيا كافة الطلبة الى الاستمرار في المراكز حتى يتسنى لهم حفظ كلام الله تعالي ,كما وحث الطلبة على التمسك أكثر بتعاليم الدين الإسلامية.