ترحيب أمريكي بجهود المصالحة الفلسطينية

رحب مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط « جيسون غرينبلات » بجهود المصالحة الفلسطينية، ولكنه حدد سقف توقعات الادارة الامريكية.

وأورد الإعلام العبري أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط، قال يوم الاثنين إن الجهود المبذولة للتوفيق بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة جديرة بالملاحظة.

وقال: « حكومة السلطة الفلسطينية زارت غزة اليوم لعقد اجتماع مشترك مع الإدارة الفعلية للقطاع والتي في يد حماس وترحب الولايات المتحدة بالجهود الرامية إلى خلق وضع تتحمل فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة كما طالبت بذلك اللجنة الرباعية ».

وأشار « غرينبلات » إلى أن أي حكومة فلسطينية ستنشأ « يجب أن تلتزم بشكل لا لبس فيه باللاعنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقيات والالتزامات السابقة بين الطرفين والدخول في مفاوضات من أجل السلام ».