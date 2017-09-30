يلدريم: سنصبح من أكثر الدول دخلا

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن الدخل القومي لبلاده سيتجاوز 4 تريليونات ليرة تركية (حوالي 1.21 تريليون دولار) العام المقبل.

وقال في كلمة له خلال المؤتمر الرابع لفرع حزب « العدالة والتنمية » (الحاكم) بولاية « قوجه إيلي »: « نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي يتجاوز حاليا 13 ألف دولار، وبحلول عام 2020 ستغدو تركيا في مصاف الدول الأكثر دخلا في العالم، وستتخلص من مصيدة الدخل المتوسط ».

ولفت إلى أن (حزب العدالة والتنمية) "تمكن في غضون 15 عاما، من رفع الدخل القومي من 230 مليار دولار إلى 840 مليارا.