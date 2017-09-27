الاحتلال يعزل بلدة بدو ويضع بوابة حديدية على النفق غربي القدس

صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، من إجراءاتها القمعية بحق سكان بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وعزلتها عن محيطها.

وقال رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد، إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة الرئيسية منذ امس، وقامت اليوم بوضع بوابة حديدية على مدخل النفق الواصل بين قرى شمال غرب القدس ومحافظة رام الله والبيرة، واغلقت الطريق الترابي الواصل بين البلدة وبيت دقو غربا، وطريق الواد الغربي الواصل بين البلدة والقبيبة وبيت دقو وبيت عنان.

وأوضح أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير واعتلت اسطح بعض المنازل، واستولت على سطحي عمارتين سكنيتين تعود ملكيتهما الى بسام الشيخ ومحمد سليم الخضور.

وبين ان الحياة معطلة بشكل كامل وأن المؤسسات لم تعمل في البلدة، وأن هذه الاجراءات تسببت بالضر لاكثر من 70 ألف نسمة من البلدة والبلدات والقرى المحيطة.