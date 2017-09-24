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وفاة موقوف بمركز شرطة الشجاعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:36 - 24 سبتمبر 2017
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي صباح الأحد، عن وفاة موقوف في مركز شرطة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضح المقدم البطنيجي في تصريح مقتضب، أن الموقوف (أ.ف) 30 عاماً من سكان مدينة غزة تُوفي صباح اليوم، بعد أن أغمي عليه خلال وجوده بشكل طبيعي في نظارة مركز شرطة الشجاعية، لافتاً إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية له داخل المركز ثم نقله إلى مستشفى الشفاء إلا أنه فارق الحياة.

وأشار البطنيجي إلى أنه يجري عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، مؤكداً أن المذكور موقوف منذ شهر مارس الماضي على خلفية قضية سرقة.

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