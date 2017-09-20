« إسرائيل » ترد على خطاب عباس

قال المندوب « الإسرائيلي » في الأمم المتحدة داني دانون، مساء اليوم الأربعاء، « إن خطاب عباس مليء بالأكاذيب ويزيد الكراهية ».

وأضاف دانون بحسب صحيفة « يديعوت احرنوت » العبرية، « الأكاذيب والذرائع التي أطلقها محمود عباس اليوم تثبت بأن القيادة الفلسطينية هي قيادة تتملص من السلام بشكل منظم ».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد مستهل خطابه أمام اجتماع الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن « استمرار هذا الاحتلال يعتبر وصمة عار في جبين دولة إسرائيل أولاً، وفي جبين المجتمع الدولي ثانياً ».

ولوح عباس بحل السلطة الفلسطينية قائلا: « لم يعد بإمكاننا بسلطة دون سلطة ونحن نقترب من هذه اللحظة طالما أنهم لا يريدون حل الدولتين ».