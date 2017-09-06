صحيفة: ترامب يحضر للقاء الرئيس عباس ونتنياهو

ذكرت صحيفة « هآرتس » العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الصحيفة أن اللقاء الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، سيتناول سبل دفع عملية السلام بالإضافة لمناقشة القضية الإيرانية مع نتنياهو.

في حين نقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة قولها، إن اللقاء قد يتم ما بين 17-19 من شهر أيلول الجاري، بينما سيتم تحديد الموعد النهائي حال انتهاء الرئيس ترامب من إعداد جدول أعماله.

وتحدثت الصحيفة عن جولة الوفد الأمريكي الأخيرة في المنطقة قائلة، بأن الوفد بدا متفائلاً من حقيقة إصرار الرئيس عباس على الالتزام بعملية السلام.