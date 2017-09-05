سوريا تحقق نصف الإنجاز عن طريق إيران وتتأهل للملحق الآسيوي

سجَّل عمر السومة، هدفًا في الوقت القاتل لتتمسك سوريا بحلم التأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعدما تعادلت على أرض إيران، المتأهلة (2-2) اليوم الثلاثاء.

ويعتبر هذا أول هدف دولي للسومة، هداف الدوري السعودي في آخر 3 مواسم، منذ انضمامه لمنتخب بلاده في لقاء قطر السابق، لكنه قد يكون الأغلى في تاريخ سوريا.

وباتت سوريا، التي تخوض جميع مبارياتها، خارج أرضها في ظل الصراع الدائر منذ 6 سنوات، على أعتاب إنجاز تاريخي؛ حيث بلغت الملحق المؤهل للنهائيات باحتلال المركز الثالث بـ13 نقطة.

وتفوقت سوريا بفارق الأهداف عن أوزبكستان صاحبة المركز الرابع، التي تعادلت سلبيا مع ضيفتها كوريا الجنوبية التي رافقت إيران إلى نهائيات روسيا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للمونديال مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين مواجهة فاصلة، ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على بطاقة الظهور في روسيا.

كانت البداية مثالية لسوريا عندما تقدمت بهدف مبكر في الدقيقة (13) بهدف تامر حاج محمد من متابعة لركلة حرة نفذها محمود المواس، وارتدت من حارس إيران.

وهذا أول هدف يهز شباك إيران في 10 مباريات بالتصفيات.

وحاولت سوريا، الصمود لكنها استقبلت هدف التعادل عبر سردار أزمون، قبل انتهاء الشوط الأول من متابعة لتسديدة ارتدت من العارضة بعد ركلة ركنية.

واستغل أزمون، ضعف الدفاع السوري في الكرات الثابتة ليضيف الهدف الثاني بعد رمية تماس طويلة في الدقيقة (64).

وانفرد السومة بمرمى إيران في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسدد بين قدمي الحارس ويسجل هدف التعادل التاريخي.