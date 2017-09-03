إتلاف نصف طن من لحوم الأضاحي في الخليل

أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ما يقارب نصف طن من اللحوم الفاسدة في إحدى ملاحم محافظة الخليل.

وبين مدير مديرية الوزارة ماهر القيسي، في بيان اليوم الأحد، أنه خلال تنفيذ الطواقم الرقابية لجولة تفتيشية على أسواق المحافظة تم ضبط ما يقارب نصف طن لحمة فاسدة نتيجة تخزينها في ظروف غير صحية، ولفت إلى أن هذه اللحوم هي لحوم أضاحي كان من المفترض أن توزع على العائلات المستورة، مشيرا إلى أن الملف سيحول إلى النيابة العامة بعد إجازة العيد.

وأضاف القيسي أن طواقم حماية المستهلك التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات وتوجيهات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، عملت خلال الأيام الماضية على تنفيذ العديد من الجولات بهدف التأكد من صلاحية المنتجات، خاصة المواد الغذائية، وكذلك التأكد من ثبات الأسعار واستقرارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.