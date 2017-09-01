32 قتيلا في انهيار مبنى في الهند

مع انتشال المزيد من الجثث تحت الأنقاض خلال الليل فإن عدد الوفيات فى مبنى منهار فى مومباى العاصمة المالية للهند ارتفع اليوم (الجمعة) إلى 32 شخصا .

وقال مسئول شرطى كبير « إن ما يقرب من 32 شخصا تأكد الآن موتهم خلال الحادث فى الوقت الذى يعالج فيه حاليا 15 جريحا فى أحد المستشفيات حيث قيل إن حالة عدد قليل منهم خطيرة . ومن بين المصابين خمسة من مسئولى الإطفاء ومسئول بإدارة الكوارث » .

وقد تم إنقاذ نحو 50 شخصا أحياء من تحت أنقاض المبنى المؤلف من خمسة أدوار والذى انهار فى منطقة بندى بازار صباح الخميس.

وأضاف المسئول أن « عمليات الإغاثة والإنقاذ ما تزال تجرى حيث يخشى أن ثلاثة إلى أربعة اشخاص مازالوا عالقين تحت الأنقاض . وتستخدم أيضا أجهزة البحث تحت الأرض للعثور على أى شخص من الأحياء فى هذه الكارثة » .

وقد زار ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا التى تقع فى غرب الهند الموقع يوم الخميس وأعلن عن تقديم تعويض يبلغ 500 ألف روبية أو (7 آلاف دولار أمريكى ) لأسرة كل قتيل.

كما قال ايضا لوسائل الاعلام ان النفقات الطبية الكلية للمصابين سوف تتحملها حكومة الولاية . وقد صدر امر باجراء تحقيق لمعرفة سبب انهيار المبنى . وسوف يتخذ إجراء فى حالة وجود أى إهمال " .

كان المبنى الذى يعود تاريخه لأكثر من 100 عام ويضم 11 اسرة ومحلا للحلوى فى الطابق الأول ،قد انهار بعد يومين من تعرض مومباى والمناطق المجاورة لأشد أمطار خلال 12 عاما يوم الثلاثاء .

وفى يوم السبت دمر أحد المبانى فى شانديفالى فى مومباى مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن ستة أشخاص. وفى يوليو من هذا العام لقى 17 شخصا مصرعهم فى انهيار مبنى من أربعة طوابق فى المدينة خلال عمليات تجديد .