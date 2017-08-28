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مسؤول بجيش الاحتلال: مقابل كل اسير « إسرائيلي » علينا ان نأسر 200 من حماس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 06:16 - 28 اغسطس 2017
جولدن جولدن
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بثت اذاعة جيش الاحتلال « الإسرائيلي » تسجيلا لمسؤول ملف الاسرى والمفقودين في الجيش الاحتلال « الإسرائيلي »  ليئور لوتن والذي استقال قبل ايام لعدم حصوله على اذن لانطلاق المفاوضات مع حماس للإفراج عن الجنود « الإسرائيليين » لدى حماس.

 وقال لوتن في التسجيل « على كل جندي يتم اسره  علينا ان نأسر 200 اسير من حماس  وعلي اسر جنديين »إسرائيليين" علينا ان نأسر 400 شخص من حماس , وعلينا ان نملئ محفظتنا بأسرى من حماس .

جاءت أقوال لوتتن المسجلة خلال اجتماع جرى بعد انتهاء الحرب الاخيرة علي قطاع غزة  وخلال نقاش حول العبر من الحرب على غزة .

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