مسؤول بجيش الاحتلال: مقابل كل اسير « إسرائيلي » علينا ان نأسر 200 من حماس

بثت اذاعة جيش الاحتلال « الإسرائيلي » تسجيلا لمسؤول ملف الاسرى والمفقودين في الجيش الاحتلال « الإسرائيلي » ليئور لوتن والذي استقال قبل ايام لعدم حصوله على اذن لانطلاق المفاوضات مع حماس للإفراج عن الجنود « الإسرائيليين » لدى حماس.

وقال لوتن في التسجيل « على كل جندي يتم اسره علينا ان نأسر 200 اسير من حماس وعلي اسر جنديين »إسرائيليين" علينا ان نأسر 400 شخص من حماس , وعلينا ان نملئ محفظتنا بأسرى من حماس .

جاءت أقوال لوتتن المسجلة خلال اجتماع جرى بعد انتهاء الحرب الاخيرة علي قطاع غزة وخلال نقاش حول العبر من الحرب على غزة .