برهوم: قرار حكومة الحمدالله بشأن موظفي الصحة والتعليم غير كافية

اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم، قرار حكومة الوفاق الوطني بالسماح لموظفي قطاعي التربية والتعليم والصحة بالعمل في مؤسسات قطاع غزة بالخطوة غير الكافية بالمقارنة مع ما ترتب من نتائج على القرارات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة.

وقال برهوم في تصريح صحفي، إن قرارات عباس ضد غزة كان لها مأساة إنسانية طالت كل مناحي الحياة. مطالباً في الوقت ذاته بإلغاء كل القرارات الجائرة ضد قطاع غزة وعلى رأسها ما هو متعلق بقطاعات الصحة والكهرباء والموظفين وليس التخفيف من نتائجها المأساوية المترتبة عليها.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قد أعلن أن الحكومة قررت بعد موافقة الرئيس محمود عباس السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار بالعمل وتقديم خدماتهم.