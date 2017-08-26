قراقع: الاحتلال يستهدف الأطفال بشكل ممنهج ومتعمد

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الأطفال بشكل ممنهج ومتعمد، سواء بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال بهدف القتل أو من خلال سياسة الاعتقالات الواسعة التي تطالهم.

وأضاف « أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم أمام صمت المجتمع الدولي وعدم تدخل أو ملاحقة قانونية على انتهاك اسرائيل للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية ».

وأوضح قراقع أنه منذ بداية عام 2017 بلغت حالات الاعتقال في صفوف الاطفال الفلسطينيين 800 حالة من بينهم 25 طفلاً أصيبوا بجروح بسبب إطلاق الرصاص عليهم خلال اعتقالهم وملاحقتهم.

وأشار إلى أن معظم الأطفال المعتقلين يتعرضون للتنكيل والتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية والحرمان من الحقوق خلال اعتقالهم واستجوابهم ومحاكمتهم، وان هيئة الاسرى تتلقى شهادات صعبة من المعتقلين الاطفال افادوا خلالها بالمعاملة الوحشية والقاسية التي تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم على يد الجنود أو المحققين إضافة إلى أنه بنسبة 100% من الأطفال يحاكموا بأحكام عالية مصحوبة بغرامات مالية مرتفعة وأن نسبة البراءة في صفوفهم تكاد تساوي صفر.

أقوال قراقع جاءت خلال زيارته الطفل المحرر الجريح محمود القدومي سكان قرية جيوس قضاء قلقيلية الذي اصيب بعيارات نارية في ساقية واعتقل لمدة شهر وأفرج عنه يوم 22/8/2017 وقد شارك قراقع في الزيارة وفد من هيئة الأسرى ونادي الأسير وبحضور رئيس بلدية جيوس غسان الحرامي وشخصيات من البلدة وكوادر من حركة فتح.

وزار قراقع ووفد من الهيئة عائلة الأسير المريض بسرطان الرئة موسى صوفان سكان طولكرم المحكوم بالمؤبد ويعاني من وجود أورام سرطانية في الرئتين ويقبع في سجن عسقلان.

يذكر أن للأسير صوفان شقيقين معتقلين محمد المحكوم 18 سنه وعدنان المحكوم بالمؤبد.

ومن جانب اخر، زار الوفد الناشطة أحلام الوحش بمناسبة خروجها من المستشفى حيث تعاني من مشاكل صحية صعبة ولعائلة الأسير الموقوف ستيف مطر والأسير المحرر المريض بالسرطان زياد شعيبات وهم من سكان محافظة بيت لحم.