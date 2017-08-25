مصرع 18 شخصا غرقا في انقلاب عبارة بالبرازيل

ذكرت تقارير إعلامية أن عبارة تقل 123 شخصا انقلبت عند ساحل ولاية باهيا البرازيلية، يوم الخميس، مما أدى إلى غرق 18 شخصا على الأقل، في ثاني حادث من نوعه في البلاد هذا الأسبوع.

وكان قائد البحرية فلافيو ألميدا، قد قال سابقا، لصحيفة أستادو دي ساو باولو، إن ما لا يقل عن 22 جثة انتُشلت.

وأكد متحدث باسم البحرية حادث الغرق لكنه امتنع عن ذكر عدد القتلى.

وذكرت الصحيفة أن العبارة أرسلت نداء استغاثة في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت البرازيل، عندما كانت تبحر بين فيرا كروز وسلفادور في باهيا، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 200 متر من المرسى.

وفي واقعة منفصلة، قال بيان نشرته حكومة ولاية بارا، إن عدد قتلى الحادث الذي وقع بالولاية يوم الثلاثاء ارتفع إلى 21 شخصا، فضلا عن خمسة مفقودين.