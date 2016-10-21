« شام » أصغر رضيعة تشارك الجهاد في انطلاقتها الجهادية

« أطفالٌ وشيوخٌ ونساءٌ » يزحفون باتجاه ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة حيث المكان المقرر لإحياء الانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي الـ29 منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، لكن اللافت في الحضور مشاركة الرضيعة « شام الزق » وبزيٍ عسكري.

وتبلغ الرضيعة شام « شهر » من العمر وهذا دليل على انتماء العائلات الفلسطينية إلى فكر الجهاد الإسلامي وحرصهم على مبايعة الحركة منذ الصغر على مبادئ الحركة حتى تحرير فلسطين.

عائلة الرضيعة شام وصلت إلى مكان الانطلاقة الجهادية في ساحة الكتيبة في الساعات الأولى من صباح الجمعة كأول العائلات الواصلة إلى المهرجان، مؤكدة عائلتها أنها ستواصل دعم الجهاد الإسلامي بالكبير والصغير وبالدماء والمال مشيرة إلى أنها من العائلات التي قدمت العديد من الشهداء من أجل فلسطين تحت راية الجهاد الإسلامي من ضمنهم المصور العسكري الأول لسرايا القدس الشهيد خالد الزق.

والد الرضيعة شام يقول لمراسل « فلسطين اليوم »: جئت وعائلتي قبل ساعات من بدء الانطلاقة الجهادية للتأكيد على دعم الجهاد الإسلامي الثابتة على مواقفه والمتمسك بفكر المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي الذي أكد العدو قبل الصديق أنه الرجل الأخطر على الاحتلال في عقد الثمانينات من القرن الماضي".

وأوضح والد شام، أن مشاركة طفلته الرضيعة في مهرجان الجهاد الإسلامي تعتبر أول مشاركة لها في مثل هذه الاحتفالات والمهرجانات رسمية وغير الرسمية خاصة وأنها تبلغ من العمر 30 يوماً.

وأشار إلى أن إصراره على مشاركة طفلته في المهرجان دليل على حبنا للجهاد الإسلامي ولرجال سرايا القدس التي أوجعت العدو الإسرائيلي وصنعت موازين جديدة.

وفيما يتعلق بالزي العسكري الذي ترتديه الطفلة أكد، أن ارتداء طفلته للزي العسكري يدلل على تمسك عائلته بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين.

ولفت إلى أنه سيزرع حب الجهاد والاستشهاد في قلب طفلته الرضيعة ويذكرها بالبطولات التي حققها عمها الشهيد خالد قبل 13 عاماً.













