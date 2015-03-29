بالارقام: تكاليف زيارة الحمدالله لغزة خلال 31 ساعة !

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب أن زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى غزة رامي الحمد الله نهاية الأسبوع الماضي كلفت ميزانية السلطة قرابة 100 ألف دولار، وذلك على الرغم من أنها استمرت لمدة يومين فقط.

وكان الحمد الله وصل برفقة وزير الصحة جواد العلي، ونائبه زياد أبو عمرو، والناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، وعدد من المسئولين إلى قطاع غزة بعد ظهر يوم الأربعاء (25|3)، وغادروها مساء الخميس (26|3).

واستقر الحمد الله والفريق الذي رافقه في فندق « الموفمبيك » غرب مدينة غزة، وهو فندق فخم يصنف بأنه خمس نجوم، وحجزوا فيه قرابة أربعين غرفة، (مزدوجة) إضافة إلى عدد من الأجنحة « الملكية » لمدة يومين، كما استفادوا من قاعات الاجتماعات واللقاءات التي تمت في الفندق مع الشخصيات والمسؤولين الذين التقاهم الحمد الله على مدار اليومين.

ويشار إلى أن سعر الغرفة المزوجة في الفندق المذكور يتراوح ما بين 400 إلى 600 دولار في الليلة الواحدة، في حين سعر « الجناح الملكي » يتراوح ما بين 1000 إلى1400 دولار في الليلة الواحدة.

وأوضحت المصادر لـ « قدس برس » أن فاتورة الفندق زادت عن السبعين ألف دولار، في حين فاتورة الطعام الذي تناوله الحمد الله وفريقه اقتربت من العشرين ألف دولار، كما انه تم صرف عشرة آلاف دولار عبارة عن وقود للسيارات ونثريات وغيرها من الخدمات.

ويرى مراقبون أن هذا المبلغ (100 ألف دولار) مرتفع جدًا لزيارة استغرقت يومين في ظل حديث السلطة عن أزمة مالية خانقة وحالة التقشف الذي تعيشه.