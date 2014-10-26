فتح تحدد مكان الاحتفال بذكرى استشهاد الرئيس عرفات

حددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مكان إقامة مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" بتاريخ 11/11/2014 حيث سيقام المهرجان في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

يشار إلى أن الحركة أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم مهرجان مركزي في قطاع غزة دون أن تحدد المكان، فيما أحيت فتح ذكرى انطلاقتها قبل عامين على أرض السرايا وسط مدينة غزة.

وقد أكد زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن كافة القوى والفصائل الوطنية ستشارك في إحياء ذكرى الرئيس أبو عمار لأن عرفات كان رئيساً للشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته وليس ملكاً لحركة فتح لوحدها.

وقال الأغا في بيان له اليوم الأحد: "إن الترتيبات والتحضيرات تسير على قدم وساق من اجل الخروج بمهرجان جماهير حضاري يعكس الوحدة الوطنية ويليق بحجم الذكرى وبمكانة الشهيد عرفات.

وأوضح أن المهرجان سيكون مهرجاناً وطنياً ووحدوياً بامتياز يشارك فيه أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وشرائحه السياسية".

وذكر الأغا أن احياء الذكرى ستتضمن أيضاً مجموعة من البرامج الثقافية والفنية والرياضية، مشيراً إلى أن مهرجاناً ثقافياً سيعقد في رشاد الشوا بعد المهرجان المركزي سيعرض خلاله بعض الاغاني الخاصة للشهيد به تعرض لأول مرة إضافة لعرض أفلام وثائقية وصور تاريخية تتضمن حياته والمحطات الثورية التي مر بها.

وشدد على أن تكون الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس أبو عمار رافعة لتوحيد جهودنا وتنظيم قدراتنا نحو انجاز باقي ملفات المصالحة وتعزيز الوحدة التي ناضل الشهيد عرفات لترسيخها وتثبيتها.

وكان الاغا قد تراس ظهر اليوم اجتماعاً للجنة التحضيرية لإحياء الذكرى العاشرة للشهيد ياسر عرفات في مكتبه بمدينة غزة تم خلاله اقرار برنامج فعاليات احياء ذكرى استشهاده.