العيسة: المرحلة القادمة ستشهد رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة

قال وزير الزراعة في حكومة التوافق الفلسطينية شوقي العيسة، إن المرحلة القادمة، ستشهد رفع الحصار عن قطاع غزة، بشكل كامل، وإعادة إعماره.

وأوضح العيسة، خلال لقاء نظمته الوزارة مع المنظمات الدولية العاملة مع القطاع الزراعي، في مدينة غزة، السبت، أن "رفع الحصار عن قطاع غزة هو المدخل الحقيقي لإعادة الإعمار".

وأشار إلى أن زيارته لغزة تأتي بهدف "دمج موظفي قطاع غزة والضفة الغربية، وتوحيد الهيكليات الوزارية في مختلف المناطق".

وأكد خلال اللقاء على ضرورة دعم القطاع الزراعي للحفاظ على الأرض التي تعتبر مصدر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووصل العيسة، الأربعاء الماضي، إلى قطاع غزة، عبر حاجز "بيت حانون- إيريز".



