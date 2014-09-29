الكيالي ينفي صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة غداً الثلاثاء

نفى وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي، مساء اليوم الاثنين، وجود ترتيبات لصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة يوم غدا الثلاثاء.

وقال الكيالي في تصريح صحفي مساء الاثنين، إن ما يثار من شائعات عبر وسائل الإعلام بشأن صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة غدا لا أساس له من الصحة".

وأضاف أن وزارته بانتظار اكتمال الترتيبات من "الجهة الدولية" التي قررت المساهمة بحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لتتمكن من صرف دفعة من الرواتب قبل حلول عيد الأضحى يوم السبت المقبل.

وتداولت وسائل إعلام محلية فلسطينية أنباء، حول وجود ترتيبات لصرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة المدنيين، يوم غد الثلاثاء.

وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد قال يوم السبت الماضي، إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب موظفي غزة المدنيين، خلال المرحلة المقبلة.