وأخيراً.. صرف رواتب 1050 شهيد من شهداء الحربين على غزة

أكد رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى لمنظمة التحرير الفلسطينية أبو جودة النحال، أن وزارة المالية في حكومة رام الله اعتمدت 1050 شهيد فلسطيني من شهداء الحرب عام 2008-2009 وحرب 2011 لصرف رواتب لهم بداية الشهر القادم.

وأوضح النحال في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن مؤسسته تتابع كافة الكشوفات التي تم إرسالها إلى وزارة المالية برام الله مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت أسماء الـ1050 شهيد بتاريخ 1-5-2014 وسيتم صرف رواتبهم مع رواتب السلطة.

وأشار النحال إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء اعتمدت الأسماء بناءً على النظام المعمول به في المؤسسة حيث أن الشهداء المعتمدون لا يتلقون رواتب من أي جهة لا من حكومة أو منظمة كما أن الشهداء مدنيين وليس عسكريين.

ولفت إلى أن أهالي الشهداء قاموا بتجهيز أنفسهم وكل ما يلزم من أمور بنكية وتجهيز حساباتهم لاستقبال الرواتب مع بداية صرف رواتب السلطة.

ومن الجدير ذكره أن أهالي أسر شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008-2009 ينظمون منذ عدة أشهر اعتصامات أمام مقر مؤسسة أسر الشهداء للمطالبة بصرف حقوقهم وقد تطور أمرهم حتى قام عدد منهم بمحاولة شنق أنفسهم ما دفع الرئيس محمود عباس بوعدهم لصرف رواتبهم.