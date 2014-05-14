إيران تنفي تلقّي « دعوة مكتوبة » لزيارة ظريف إلى السعودية

أعلنت إيران، الأربعاء، أنها لم تتلقّ دعوة مكتوبة إلى زيارة وزير خارجيتها للسعودية، فيما أوضحت أن هذه الزيارة على جدول أعمالها.



ونقلت وكالة "أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" (إيرنا)، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن "طهران لم تتلقّ دعوة مكتوبة لكي يزور وزير خارجيتها السعودية، إلا أن هذه الزيارة على جدول أعمال إيران"، حسب ما أكدت وكالة "رويترز".



وكان وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن "الرياض وجّهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لزيارتها"، موضحاً أن "الرياض على استعداد للتفاوض مع طهران".



وأضاف الفيصل، خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى التعاون بين العالم العربي وآسيا الوسطى، "نرغب في استقباله فإيران جارة لدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها".



وتابع "سنتحدث معهم وإذا كانت هناك خلافات نأمل أن تتم تسويتها بما يرضي البلدين. كما نأمل أن تكون إيران ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة وأن لا تكون جزءاً من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة". وأشار إلى التعبير عن الرغبة في إعادة الاتصالات بين البلدين عبّر عنها الرئيس الإيراني (حسن روحاني) ووزير الخارجية (جواد ظريف)".



وأضاف "لقد أرسلنا دعوة لوزير الخارجية لزيارة السعودية لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول إلى واقع بعد. لكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسباً للمجيء".



