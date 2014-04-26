ايران تزود منظومة « اس200 » الدفاعية بصاروخ « صياد 3 » المحلي

أعلن مساعد الشؤون التنفيذية لقائد مقر الدفاع الجوي الايراني "خاتم الانبياء (ص)" العميد شاهرخ شهرام انه تم تزويد منظومة "اس 200" الدفاعية ب صاروخ "صياد 3" لاصابة الاهداف في ارتفاع متوسط.

وقال العميد شهرام في تصريح ادلى به اليوم السبت، ان تزويد المنظومة الدفاعية "اس 200" بصاروخ "صياد 3" قد اضاف قدرات جديدة لهذه المنظومة بحيث يمكنها اصابة الاهداف في ارتفاعات متوسطة..

واشار كذلك الى المنظومة الصاروخية "مرصاد" التي عرضت في استعراض يوم الجيش الايراني يوم الجمعة قبل الماضي، وقال، ان منظومة "مرصاد" المحلية الصنع بالكامل والمجهزة بصاروخ "شلمجة" الذي يصيب الاهداف في ارتفاعات متوسطة، قد تم تزويدها بالتعاون مع الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة بصاروخ "صياد 2" لتكتسب قدرات اضافية جديدة.

واضاف مساعد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، ان المكانة الاهم للجيش الايراني بالمقارنة مع سائر الجيوش في العالم هي الاستقلال وامكانية توفير المستلزمات الدفاعية لان جميع الحاجات الدفاعية للبلاد في مجال التكنولوجيا المتقدمة يتم توفيرها دون التبعية للغرب وهو الامر الذي لم يكن بالامكان تحقيقه دون القيادة الحكيمة والفذة لقائد الثورة الاسلامية.