برشلونة يحتفظ بصدارة الليجا .. وبايرن يحلق منفردا بالصدارة .. وروما يقترب من يوفنتوس

احتفظ برشلونة بتصدره لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على ملقة بينما يأتي اتليتيكو مدريد في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف مستفيدا من انتصاره 4-2 على رايو فايكانو.



وعاد بايرن ميونيخ بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني عقب العطلة الشتوية وفاز على بروسيا مونشنجلادباخ فيما أهدر يوفنتوس أول نقطتين بعد 12 انتصارا متتاليا في ايطاليا وقلص موناكو الفارق مع باريس سان جيرمان المتصدر إلى ثلاث نقاط في فرنسا.





وفيما يلي جولة بين أكبر بطولات الدوري الاوروبية هذا الأسبوع..



* اسبانيا..



تقدم ريال مدريد إلى الصدارة بفوزه 2-صفر على غرناطة يوم السبت لكن فوز برشلونة وأتليتيكو أعادهما إلى تقاسم القمة بعد 21 جولة.



وسجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم لريال على استاد سانتياجو برنابيو ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني لفريق المدرب كارلو أنشلوتي.



وسحق برشلونة منافسه ملقة 3-صفر مستفيدا من أهداف جيرار بيكي وبيدرو وألكسيس سانشيز بينما أحرز التركي أردا توران هدفين ليقود أتليتيكو للفوز 4-2 على رايو فايكانو.



ولدى برشلونة وأتليتيكو 54 نقطة في صدارة المسابقة بينما يملك ريال 53 نقطة فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 42 نقطة بعد فوزه 5-1 على أوساسونا.



* ألمانيا..



واصل بايرن ميونيخ ما كان يفعله قبل توقف المسابقة وحقق فوزه التاسع على التوالي في الدوري بتفوقه 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى عشر نقاط.



وأصبح رصيد بايرن الذي لم يخسر في آخر 42 مباراة بالدوري 47 نقطة بينما أخفق باير ليفركوزن في ملاحقة المتصدر بخسارته 3-2 أمام فرايبورج ليتجمد رصيده عند 37 نقطة.



واكتفى بروسيا دورتموند بالتعادل 2-2 مع أوجسبورج ليصبح رصيده 33 نقطة في المركز الثالث ويبتعد عن المنافسة على اللقب.



وتقدم شالكه إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد فوزه 3-صفر على هامبورج مستفيدا من قدرة كلاس يان هنتيلار على التسجيل بعد غياب لمدة خمسة أشهر بسبب الإصابة.



* إيطاليا..



أهدر يوفنتوس فرصة تحقيق فوزه الثالث عشر على التوالي في الدوري بتعادله 1-1 مع لاتسيو بعدما خاض أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين.



وتقدم أنطونيو كاندريفا بهدف للاتسيو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء احتسبت بعدما ارتكب الحارس جيانلويجي بوفون خطأ ضد ميروسلاف كلوسه أسفر عن طرده. لكن يوفنتوس رغم ذلك أدرك التعادل بفضل ضربة رأس من فرناندو يورينتي في الشوط الثاني.



وقلص روما الفارق مع يوفنتوس إلى ست نقاط بفوزه 3-1 على فيرونا مستفيدا من تألق جرفينيو الذي صنع هدفا وسجل هدفا آخر. وحسم القائد فرانشيسكو توتي فوز روما بهدف قرب النهاية من ركلة جزاء.



ويملك يوفنتوس 56 نقطة من 21 مباراة بينما يأتي روما في المركز الثاني وله 50 نقطة. ويحتل نابولي المركز الثالث وله 44 نقطة بعد تعادله 1-1 مع كييفو.



* فرنسا..



تقلص الفارق في صدارة الدوري إلى ثلاث نقاط بعد تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع جانجون يوم السبت.



وأدرك أليكس التعادل لسان جيرمان قرب النهاية بعدما تقدم مصطفى باتاباري بهدف لجانجون ليصبح رصيد حامل اللقب 51 نقطة من 22 مباراة.



واستفاد موناكو صاحب المركز الثاني من هدفي فاليري جيرمان وايمانويل ريفيير ليفوز 2-صفر على اولمبيك مرسيليا أمس الأحد بعد يوم واحد من خضوع هدافه الكولومبي رادامل فالكاو لجراحة في الركبة. وأصبح رصيد موناكو 48 نقطة.



وتعادل ليل 1-1 مع ستاد رين يوم الجمعة وبقي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.



* انجلترا..



نجحت أندية القمة أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في الوصول إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزي.



وسحق أرسنال منافسه كوفنتري سيتي 4-صفر وحول مانشستر سيتي تأخره 2-صفر إلى فوز 4-2 على واتفورد مستفيدا من ثلاثية سيرجيو أجويرو وتفوق تشيلسي 1-صفر على ستوك سيتي وتغلب ليفربول 2-صفر على بورنموث.



وفي دور الستة عشر سيستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي بينما سيلعب ليفربول في ضيافة أرسنال.



* هولندا..



أحرز لاس شون هدفا ليقود أياكس أمستردام للفوز 1-صفر على جو اهيد ايجلز ليتقدم بنقطتين على أقرب منافسيه فيتيس ارنهيم.



وأصبح رصيد أياكس 43 نقطة بينما أهدر فيتيس نقطتين بتعادله 1-1 مع نيميخن. وبقي تفينتي انشيده في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعدما تأجلت مباراته أمام جرونينجن بسبب الثلوج.



* اليونان..



واصل أولمبياكوس تألقه وفاز 2-صفر على زانثي ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم.



وتعادل اولمبياكوس مرتين فقط هذا الموسم واحتفظ بتقدمه بفارق 11 نقطة على باوك صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-1 على فيريا.