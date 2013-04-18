اللجنة الشعبية : ثلاث أزمات تتفاقم في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تفاقم ثلاث أزمات خطيرة تمس حياة كل إنسان في قطاع غزة وهي مشاكل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي.

وحسب بيان اللجنة الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنها فإن الواقع صعب ومتأزم فوضع الكهرباء لا يطاق خاصة مع تزايد تحذيرات شركة الكهرباء من تفاقم الأزمة مع دخول فصل الصيف وتوقف المحطة عن العمل بشكل كامل.

وبينت أن أكثر من 90% من المياه غير صالحة للشرب إلى جانب وجود نقص في الخزان الجوفي في وقت تحذر الجهات الدولية المختصة من عدم وجود مياه صالحة للشرب بتاتاً في العام 2017، وتصف فيه اليونيسف وضع المياه في غزة بالأسوأ من بين 119 دولة تعمل بها.

وأشارت إلى مشاكل الصرف الصحي في أنحاء مختلفة من القطاع وما تجلبه من تلوث وموت للسكان.

من جهته، طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة ووقف إجراءاته الهادفة لزيادة هذه الأزمات وعرقلة أي حلول لها.

ودعا كافة المسئولين لوضع حلول جذرية لهذه الأزمات، كما دعا الجهات المانحة للأخذ على عاتقها العمل لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات والقضايا الثلاثة عبر المشاريع المختلفة لأن تفاقمها يؤثر بشكل كبير على السكان.

ورحب الخضري بالمبادات والمشاريع التي نُفذت في هذا الإطار للتخفيف من حدة الأزمات، معتبراً أنها تساعد في الحل لكنها غير كافية والأمر يتطلب حلا جذرياً.