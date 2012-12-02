التجمع الإعلامي: شهر دام للصحفيين بغزة.. ثلاثة شهداء وعشرات الإصابات

رصد التجمع الاعلامي الشبابي الفلسطيني الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الاعلامية من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال حرب الايام الثمانية التي وقعت الشهر المنصرم.

وقال التجمع في تقرير له :"شهد شهر تشرين الثاني الماضي، تصعيداً خطيراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وخاصة خلال الحرب التي استمرت ثمانية أيام على قطاع غزة.

وأوضح أن ثلاثة صحفيين فلسطينيين تعرضوا للقصف المباشر من قبل الطائرات "الإسرائيلية" ما أدى لاستشهادهم وهم: الصحفي محمد أبو عيشة (24سنة) مدير إذاعة القدس التعليمية بغزة، والمصورين في فضائية الأقصى حسام سلامة (30عاماً)، محمود الكومي (30عاماً).

كما وتعرضت مكاتب صحفية للتدمير بصواريخ المقاتلات الحربية الجوية الإسرائيلية وألحقت أضراراً تدميرية وجزئية متفاوتة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى إصابة 17 صحفياً بإصابات مختلفة في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، شهدت الأراضي الفلسطينية انخفاضا في عدد الانتهاكات الناتجة عن الانقسام الداخلي، حيث لم يُسجل سوى (6) حالات انتهاك في الضفة وقطاع غزة، ما بين منع من التغطية وعرقلة عملهم إلى الاعتقال والاستدعاء والاعتداء المباشر على الصحافيين والطواقم الإعلامية.

وفيما يلي تفصيلا لأهم الانتهاكات التي رصدها التجمع الإعلامي في تقريره الشهري:

أولا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي:

12-11-2012: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمدد اعتقال الصحافي إياد الرفاعي 9 أيام إضافية، حتى يتسنى للنيابة تقديم لائحة اتهام بحقه. وكان إياد قد اعتقل ليل الأول من تشرين الثاني2012، بعد أن اقتيد من منزله في قرية عناتا قضاء مدينة القدس، ويخضع حتى الآن للتحقيق.

14-11-2012: عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل طاقم تلفزيون "فلسطين" على حاجز عطارة شمال رام الله. وقام جنود الاحتلال بمنعهم من التصوير ونقل أحداث المسيرات الشعبية الحاشدة لإحياء الذكرى الرابعة والعشرين لإعلان استقلال دولة فلسطين.

14/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم الأربعاء منزل الصحفي جهاد المشهراوي، الذي يعمل في مكتب BBC العربية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ابنه الطفل عمر مشهراوي (11شهراً)، فيما استشهد شقيقه أحمد (20عاما) متأثرا بجراحه في السادس والعشرين من ذات الشهر.

14/11/2012: أصيب الصحفي سمير خليفة مراسل التلفزيون السوداني وتلفزيون فلسطين نتيجة تساقط الزجاج على وجهه وجسده عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أحد المنازل مقابل مقر تلفزيون فلسطين في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة.

15/11/2012: طال القصف الإسرائيلي منزل الصحفي سامي العجرمي، الذي يعمل في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ما أدى إلى إصابة ابنته البالغة 9 سنوات في يدها وبتر ثلاثة أصابع.

16/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أرضاً بجانب منزل مصور الوكالة الأوروبية علي إبراهيم نور الدين (27عاماً) في منطقة الشيخ رضوان الشارع الثالث شمال مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة والده (71 عاماً) وشقيقته (40 عاماً) وابنتها (8 أعوام)، إضافة إلى أضرار كبيرة في المنزل.

16/11/2012: إصابة الصحفي مثنى النجار الذي يعمل مراسلا لإذاعة القدس بغزة، برضوض وذلك إثر تعرضه لحادث سير خلال توجهه إلى منطقة القرارة في خانيونس، جنوب القطاع، لتغطية قصف أحد المنازل.

16/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقر مؤسسة "فري ميديا" في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كلي.

18/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ مقر استديوهات فضائية القدس، الواقع في الطابق الحادي عشر في برج شوا وحصري، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، مما تسبب في إصابة جميع المتواجدين في المكتب من مصورين ومساعدين وسائق، إضافة إلى أضرار كبيرة في القسم وتدمير للمعدات، كما وأصيب الصحفيين: خضر الزهار(24سنة)، ببتر في قدمه اليمنى أسفل الركبة، ويعمل مصوراً، وحازم الداعور، سائق الفضائية (30عاماً), أصيب بشظايا ورضوض واختناق شديد، ومحمد الأخرس(23عاماً) ويعمل مصوراً, وأصيب بشظايا في جسمه وإصابته متوسطة وحسين المدهون (23عاماً)، مصور وفني صوت، أصيب بحالات اختناق ورضوض، وعمر الإفرنجي (20 عاماً)، مصور وفني صوت، جروح في القدم، ودرويش بلبل (32عاماً)، مسؤول قسم التصوير، أصيب بجروح طفيفة، وإبراهيم لبد (23عاماً) مونتير، أعزب حيث أصيب بجروح ورضوض، إضافة إلى أشرف أبو عمرة (27عاماً)، مصور لوكالات محلية وأجنبية، أصيب بجروح ورضوض.

18/11/2012: تضررت عدة مكاتب صحفية في القصف الذي استهدف فضائية القدس في بناية برج شوا وحصري التي تضم عدداً كبيراً من المكاتب الإعلامية، ومنها مقر إذاعة صوت القدس، ومكتب روسيا اليوم، مما أدى إلى تدمير مكتب القناة الناطق باللغة العربية في غزة، دون وقوع إصابات، وأضرار في مكتب التلفزيون الألماني وأضرار بالمعدات وأجهزة الكمبيوتر في مكتب وكالة معا الإخبارية وراديو ألوان وراديو البراق ووكالة صفا الإخبارية ومؤسسة فيوجن للخدمات الإعلامية والانترنت، كما أدى القصف إلى توقف الإذاعات المذكورة عن البث لتضرر برج الإرسال، قبل أن تتمكن من تجاوز الأزمة وتعاود العمل رغم خطورة الوضع.

18/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الشروق الساعة السابعة صباحاً، الذي يتواجد فيه عدد كبير من المكاتب الصحفية ووسائل الإعلام محلية وأجنبية، واستهدف القصف الطابق الرابع عشر والذي يتبع لمرئية الأقصى الأرضية، ما أدى إلى احتراق شقتين بالكامل وتدمير محتوياتهما من أرشيف التلفزيون واستوديوهات ومعدات تصوير ووحدات مونتاج وأثاث ما أوقع ثلاثة إصابات خطرة في البناية. كما وتسبب القصف بأضرار مادية في مكاتب إعلامية أخرى تقع في الطابق نفسه والطابق الرابع عشر وتعود المكاتب المتضررة إلى كل من شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي ومكتب قناة ميادين للإنتاج التلفزيوني، ومكتب قناة أبو ظبي ومكتب قناة سكاي نيوز ومكتب قناة دبي، وبرس T.V.

19/11/2012: عاودت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف برج الشروق للصحفيين للمرة الثانية وتسبب القصف في استشهاد كل من رامز نجيب حرب مسؤول الإعلام في سرايا القدس بلواء غزة والمواطن سالم سويلم، و إصابة مساعد المصور في قناة MBC الصحفي محمد الأشقر بحالة اختاق، عوضا عن إلحاق أضرار مادية في كل من مقر تلفزيون هنا القدس ما أدى إلى توقف البث، وأضرار في مكتب قناة MBC، ومكتب قناة العربية وقناة أبو ظبي وقناة مصر الفضائية وقناة الميادين، وحريق في المؤسسة الأهلية للكمبيوتر.

19/11/2012: إصابة الصحفي من التلفزيون الجزائري أسامة أبو زيد بجروح طفيفة جرّاء القصف الذي استهدف مركز شرطة العباس.

19-11-2012: إصابة المصور الصحافي محفوظ أبو ترك، برصاصة مطاطية في عنقه بعد أن استهدفه أحد قناصة شرطة الاحتلال، خلال تصوير المواجهات التي وقعت على حاجز قلنديا.

19-11-2012: إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" (Facebook)، توجه إنذاراً إلى المصور الفلسطيني أحمد مصلح تهدده بإغلاق صفحته، إثر نشره صور أطفال قضوا في الحرب على غزة.

20-11-2012: تعرّض مصوّرا وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إياد جاد الله ووكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فادي العاروري، ، لمضايقات من قبل القوات الإسرائيلية على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

20-11-2012: إصابة مراسل تلفزيون "فلسطين" علي دار علي، برصاصة مطاطية في صدره، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت أمام معسكر عوفر القريب من رام الله، بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين المتظاهرين تضامناً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

20-11-2012: صحافيون مقدسيون يتعرضون للإعاقة من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية، خلال تواجدهم لأداء عملهم في تغطية وقائع التظاهرة التي نظّمها الطلاب العرب في الجامعة العبرية في مدينة القدس، وقد عاملوهم بعنف خصوصاً خلال تصويرهم اعتقال الشرطة لمجموعة من الطلاب.

20/11/2012: استشهاد المصورين الصحفيين في فضائية الأقصى الصحفي المصور التلفزيوني حسام سلامة (30عاماً) والصحفي المصور التلفزيوني محمود الكومي (30عاماً) عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارتهما بالقرب من برج الشفاء في شارع النصر وسط مدينة غزة بعدما قاما بتصوير ضحايا غارة على شمال غزة.

20/11/2012: استشهاد الصحفي محمد أبو عيشة (24سنة) مدير إذاعة القدس التعليمية بغزة عندما تعرض لقصف إسرائيلي مباشر من الطائرات الحربية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

20/11/2012: تعرض بناية برج نعمة، التي تضم عدداً من المكاتب الإعلامية في حي الرمال غرب مدينة غزة للقصف الجوي الإسرائيلي قبل منتصف الليل، ما أدى إلى حريق هائل في المقر وأضرار في عدد من المكاتب الإعلامية في نفس البناية.

20/11/2012: إصابة الصحفي عبد الرحيم الخطيب الذي يعمل لصالح وكالات أنباء محلية وأجنبية برضوض في جميع أنحاء جسمه خلال تغطيته قصف إسرائيلي لأحد المنازل في منطقة عبسان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

20-11-2012: تعرض موقع "شبكة فلسطين الاخبارية" (PNN)، لعدد من محاولات القرصنة الإسرائيلية.

21/11/2012: تعرض مكتب قناة "الجزيرة" القطرية ومركز الدوحة لحرية الاعلام في غزة الواقع في برج الجلاء بجانب مجمع أبو خضرة للدوائر الحكومية المدنية لأضرار جسيمة، جراء قصف المجمع الحكومي فجر الأربعاء، ما أدى إلى تدمير النوافذ وبعض معدات التصوير وتعطيل شبكة الاتصال وانقطاع الكهرباء، كما تسبب القصف في أضرار لإذاعة الأسرى، ووكالة اسوشيتد برس، والوكالة التركية.

21/11/2012: أصيبت الصحفية وسام ياسين مراسلة قناة الحرة بتشنج عصبي لعدة ساعات، بسبب القصف الذي طال برج نعمة.

21/11/2012: أصيب الصحفي أكرم السطري مراسل قناة (Press TV) بجروح طفيفة بعدما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ارض بجوار فندق البيتش، الذي يقيم فيه عدد من الصحفيين الأجانب.

21/11/2012: تعرض مكتب الجيل للصحافة في حوالي 2 ظهراً مباشرة للقصف الجوي الاسرائيلي بثلاثة صواريخ أدت لتدمير شبه كلي في المكتب وأضرار في مكاتب مجاورة، إضافة إلى استشهاد الطفل عبد الرحمن نعيم البالغ من العمر عامان في المنزل المقابل لبناية برج نعمة.

فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال خمسة صحفيين في معتقلاتها وهم:

- إياد الرفاعي من قرية عناتا قضاء القدس المحتلة، والذي اعتقل ليل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعد أن اقتيد من منزله، ولا زال يخضع للتحقيق، دون تقديم أي تهم ضده.

- عامر عبد الحليم أبو عرفة الخليل مراسل وكالة شهاب في الضفة الغربية، اعتقل بتاريخ 21/8/2011 اداري.

- ياسين محمد ياسين أبو خضير القدس، كان يعمل صحفيا في جريدة القدس والطلائع والنهار، اعتقل بتاريخ 27/12/1987، محكوم 28 سنة.

- مراد محمد أبو البهاء رام الله يعمل صحفيا في مكتب نواب المجلس التشريعي في رام الله، اعتقل بتاريخ 15/6/201.

- محمود موسى عيسى القدس- عناتا عمل مراسلا لصحيفة صوت الحق والحرية ومدير تحرير، اعتقل بتاريخ 3/6/1993 محكوم 3مؤبدات+41سنة

- شريف الرجوب الخليل- دورا مراسل إذاعة صوت الأقصى في مدينة الخليل، اعتقل بتاريخ 3/6/2012

ثانيا الاعتداءات الفلسطينية الداخلية بحق الصحفيين في الضفة وغزة.

13-11-2012: الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة تعتدي على الصحافي سيف الدين شاهين خلال الاعتصام النسوي الذي دعا إليه اتحاد لجان المرأة لإنهاء الانقسام في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة.

13-11-2012: تعرض الكاتبة الصحافية والناشطة السياسية لمى عبد المطلب خاطر، للضرب المبرح على يد عناصر نسائية من جهاز الأمن الوقائي، خلال مشاركتها في اعتصام لعائلة المعتقل السياسي رائد الشرباتي.

14-11-2012: الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، تمنع الكاتب يحيى رباح من السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" إلى الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر تنظمه وزارة الإعلام هناك، تحت عنوان "السلوك الإعلامي للتغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية والنيابية".

14-11-2012: تعرض مراسل صحيفة "الصنارة" وموقع جريدة "القدس" الإلكتروني الصحافي سعيد القاق، للضرب المبرح من قبل مجموعة من الشبان خلال تغطيته مسيرة أقيمت في مدينة القدس لمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وذكرى الاستقلال.

14-11-2012:مجهولون يعتدون بالضرب المبرح على الصحافي ومقدم البرامج في إذاعة "صوت الغد" محمد نصار في مدينة رام الله،، لانتقاده الضمني مرافق رئيس المجلس الأعلى للشباب جبريل الرجوب.

21-11-2012: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتدي على مصور وكالة "رويترز" (Reuters) حمودة حسن بالضرب والشتم، خلال تغطيته المسيرة النسائية ضد زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بمدينة رام الله، كما منعت عناصر الأمن كلاً من مراسل إذاعة "الغد الفلسطينية" هارون أبو عرة ومصور القناة "الفلسطينية" داوود أكيلة من تصوير المسيرة نفسها، أمام مقر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. ثالثا: التوصيات:

وإزاء هذه الانتهاكات الخطيرة في الحريات العامة وقتل الصحافيين فإن التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني يؤكد على التالي:

- يجدد التجمع الإعلامي إدانته بشدة لجرائم الاحتلال واستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مباشرة لمكاتب وسيارات إعلامية وصحفية في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة من الصحفيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

- ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية واتخاذ كافة الإجراءات التي تجمع الإعلامي مكنهم من القيام بعملهم الصحافي.

- ندعو كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بضرورة التحرك لوقف هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال وتأمين حرية العمل والتحرك للصحافيين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس.

-نطالب السلطات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدم تعميق جراح الصحفيين بارتكاب مزيد من الانتهاكات بحقهم، والكف عن ملاحقتهم وزجهم في الخلافات الداخلية بين حركتي فتح وحماس.

- يُعرب التجمع عن أمله في أن يساعد حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة في تحسن وضع الحريات الإعلامية التي تتعرض لانتهاكات كبيرة على مدار العام، وان يهيئ ظروفا أفضل لتطور الإعلام الفلسطيني ومحاكمة الاحتلال عن جرائمه بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.