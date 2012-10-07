تعادل برشلونة و ريال مدريد في كلاسيكو « ميسي و رونالدو »

تعادل برشلونة وريال مدريد 2/2 فى "الكلاسيكو" الذى جمع الفريقين على ملعب "كامب نو" معقل النادى الكتالونى ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدورى الأسبانى.



تقدم ريال مدريد على برشلونة بهدف عن طريق البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 22، وتعادل الأرجنتينى ليونيل ميسى للبارسا فى الدقيقة 30، ثم أضاف الهدف الثانى والتقدم لفريقه فى الدقيقة 60، ورد رونالدو بهدف التعادل فى الدقيقة 65.

شهدت بداية المباراة صراع بين لاعبى الوسط فى العشر دقائق الأولى حتى استطاع فابريجاس لاعب وسط برشلونة فى الهروب من الناحية اليسرى ولعب عرضة خطيرة وجدت الدفاع الملكى ونجح بيبى فى إبعاد الكرة، وفى الدقيقة 12 أضاع الفرنسى كريم بنزيما فرصة الهدف الأول للميرينجى وسدد الكرة بطريقة غريبة.



وفى الدقيقة 19 أضاع الريال فرصة أخرى عن طريق المدافع سيرجيو راموس الذى ضرب الكرة برأسه ومرت بجوار القائم، وفى الدقيقة 20 يظهر أنيستا ويسدد كرة خطيرة تعلو المرمى وكادت أن تعلن عن هدف البارسا الأول، وفى الدقيقة 22 تقدم الميرينجى عن طريق البرتغالى كريستيانو رونالدو، وفى الدقيقة 24 أضاع بنزيما فرصة تعزيز التقدم واصطدمت الكرة فى القائم.



وفى الدقيقة 27 خرج الظهير الأيمن البرازيلى دانى ألفيس للإصابة ودفع تيتو فيلانوفا مدرب البارسا بالظهير الصاعد مارتين مونتويا، وفى الدقيقة 30 يأتى الأرجنتينى ليونيل ميسى بهدف التعادل بعد دربكة من المدافع البرتغالى بيبى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.



وفى الشوط الثانى، تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لأنيستا بعد التدخل العنيف من بيبى فى الدقيقة 51، وفى الدقيقة 53 قام بوسكيتس لاعب وسط البلوجرانا بعرقلة رونالدو الذى كان منطلقاً فى هجمة مرتدة خطيرة للفريق الملكى.



وفى الدقيقة 59 احتسب الحكم ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها النجم ليونيل ميسى ونجح فى إحراز الهدف الثانى لبرشلونة فى الدقيقة 60، ولم يمر الوقت كثيرا ليأتى الرد من البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 65 ويحرز هدف التعادل للفريق الملكى من تمريرة الألمانى مسعود أوزيل، وفى الدقيقة 69 يتلاعب ميسى بدفاع الريال ويمرر كرة لجوردى ألبا فى الناحية اليسرى وتعود الكرة لميسى الذى سدد بجوار القائم وأضاع فرصة الهدف الثالث على البلوجرانا.



وفى الدقيقة 73 كاد برشلونة يسجل الهدف الثالث من كرة ثنائية رائعة بين ميسى وأنيستا انتهت بتدخل المدافع البرازيلى مارسيلو الذى حول الكرة إلى ضربة ركنية، وفى الدقيقة 76 انطلق جونزالو هيجواين الذى دخل كبديل للفرنسى كريم بنزيما من الناحية اليمنى وسدد بقوة لكن فالديز يتألق وينقذ البارسا من الهدف الثالث