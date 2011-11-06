جلعاد شاليط يتحدث عن أيام أسره و كيف كان يقضي وقته

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

بدأ جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي المفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى بالكشف عن بعض أحداث السنوات التي قضاها أسيرا لدى كتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس في مخبأ سري قيل "انه تحت الأرض في قطاع غزة".

وكشف شاليط في تصريحات لصحيفة "يديعوت احرونوت" كيفيه قضاءه للوقت في أغلب أيامه خلال الأسر, موضحاً أنه طيلة الوقت يمارس الرسم وتدوين المذكرات، مشيراً إلى أنه أمضى الكثير من وقته في الرسم على الورق الذي لم يقدم له إلا بعد نحو عام من أسره حينما فقط قدم له آسروه ورقا وقلما.

وأشار شاليط انه استخدم الورق والأقلام لرسم مسقط رأسه بلدة 'متسيبه هيلا' والشوارع التي كان يمشي فيها بشكل يومي حتى لا ينسى تخطيطها العام, موضحاً انه بعد الانتهاء من الرسم يكتب أسفل الورقة أسماء سكان البلدة الذين يعرفهم .

وحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت' فقد استخدم شاليط الورق النادر الذي قدم لتدوين مذكراته اليومية وتسجيل الأحداث التي مر بها, مؤكدةً ان هذه المذكرات تركها شاليط خلفه في مكان أسره عند الإفراج عنه.