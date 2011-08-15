استشهاد شاب فلسطيني بمدينة سبها في ليبيا

فلسطين اليوم _ غزة

استشهد اليوم الاثنين الشاب الفلسطيني هيثم زايد حسن اصليح (26 عاماً) بمدينة سبها في ليبيا جراء الاشتباكات التي جرت مؤخراً بين الجيش الليبي والثوار .

وكانت وزارة الخارجية في رام الله قالت في 21 من حزيران الماضي إن أسرة فلسطينية مكونة من أربعة أشخاص استشهدت جراء القصف من قبل حلف الناتو على العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي بذلك، علماً أن هذه الأسرة كانت تسكن قبل ذلك في مخيم اليرموك في دمشق.