قيود وعراقيل صهيونية مشددة على دخول المصلين للقدس

قيود وعراقيل صهيونية على دخول المصلين للقدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قررت الشرطة "الإسرائيلية" فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة المحتلة إلى الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك.

وقالت الشرطة أنها لن يسمح إلا للرجال من سن الـ45 وحتى الـ50 عاما المتزوجين ولديهم أولاد من حملة التصاريح بدخول الحرم لأداء الصلاة، كما لن يسمح بدخول النساء دون سن الـ30 عاما إلا بتصاريح دخول للقدس.

وأضافت أنه لن تفرض قيود على حملة بطاقات الهوية "الإسرائيلية" وسكان الضفة الرجال من سن الـ50 وما فوق.