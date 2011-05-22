ايران تعلن تصنيع صاروخ قيام 1 دون جنيحات

فلسطين اليوم - وكالات

أفادت الدائرة العامة للإعلام بوزارة الدفاع الإيرانية اليوم الأحد، ان العميد وحيدي قال في حفل تسليم صاروخ "قيام 1" ان الإنتاج المكثف لصاروخ "قيام 1" وهو اول صاروخ دون جنيحات تنتجه البلاد، يؤشر للاكتفاء الذاتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتاج مختلف أنواع الصواريخ، ويفضح أدعياء كاذبين زعموا أخيرا بوجود تعاون في هذا المجال بين ايران وبعض الدول.

وصرح وزير الدفاع، قائلا، انه مثلما أعلنا سابقا فان وزارة الدفاع وبالتوكل على الله والثقة بالنفس والابداع وجهود الكوادر المؤمنة والمتخصصة، قد اقتحمت حدود الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي وجلبت الاستقلال المفعم بالعزة والشموخ للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال العميد وحيدي في شرحه لخصائص هذا الصاروخ، ان صاروخ "قيام 1" تم تصميمه بحيث يقلل من إمكانية الكشف عنه من قبل المنظومات المعادية المضادة للصواريخ وان ازالة الجنيحات من هذا الصاروخ ادت الى زيادة سرعته في العمليات وخفض الفترة المحددة لاعداد الصاروخ للاطلاق بصورة ملحوظة وتنويع اماكن الاطلاق.

واضاف وزير الدفاع، ان هذا الصاروخ قادر على اصابة الاهداف المطلوبة بدقة عالية جدا