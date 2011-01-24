تعميم تنظيمي في "فتح" بمقاطعة قناة الجزيرة

فلسطين اليوم – رام الله

وزع مساء اليوم الاثنين بياناً تعميماً عن مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح في أعقاب نشر قناة الجزيرة القطرية وثائق سرية حول المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، طالب أعضاء الحركة عدم التعامل مع القناة.

وجاء في التعميم: "بتعليمات من الأخ الرئيس القائد العام يمنع منعا باتا التعاطي مع قناة الجزيرة القطرية ابتداء من فخامة الرئيس حتى اصغر عضو أو صديق لحركة فتح سواء بتسريب خبر او إعطائها أي خبر او تقديم أي حديث صحفي او أي نوع من العلاقة وكل من يخالف سيضع نفسه عرضه للمعاقبة والمراجعة التنظيمية ويسري هذا القرار ابتداء من هذه الساعة وتلك اللحظة ويتم مقاطعة تلك القناة وعناصرها العاملين سواء بالوطن او خارجه .

وستقوم الرقابة الحركية وحماية العضوية بمتابعة هذا التعميم ومحاسبة كل من يخالف تلك التعليمات التنظيمية وعلى هذا تم التعميم".