"الجهاد": ما كشفته الجزيرة القطرية يؤكد فشل وزيف ممارسات السلطة

فلسطين اليوم: غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن ما كشفته قناة الجزيرة القطرية من وثائق يؤكد تراكم الخيبة والفشل والزيف الذي مارسته السلطة الفلسطينية على مدار سنوات طويلة من إدارة وظيفية لملفات تتعلق بثوابت شعبنا وترتبط بعقيدة الأمة وتاريخها.

وطالبت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي لمواجهة هذا الكم الهائل من التآمر، ومواجهة خطر يتعلق بتنفيذ الاحتلال لمخططات خطيرة مهدت لها هذه المفاوضات البائسة.

وقالت إن ما تناولته الجزيرة يطرح مسألة طالما تحدثنا عنها، وهي مشروعية وجود السلطة، وحق التمثيل الباطل لهذه المجموعة، وبناء المرجعية السياسية والوطنية الجامعة للكل الفلسطيني.

وأضافت الحركة أنها تعكف على دراسة العديد من المقترحات والأفكار للتحرك على كل المستويات، بهدف تجاوز الحالة السياسية الراهنة ومواجهة مخططات الاحتلال.