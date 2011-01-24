قوات الاحتلال تقتحم أبو ديس شمال القدس وتعتقل أربعة طلاب

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، بلدة سلوان إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة من طلاب جامعة القدس أبو ديس في البلدة و اقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضح شهود عيان، أن أكثر من عشر جيبات عسكرية اقتحمت شارع البلدة الرئيسي و اقتحمت عدد من سكنات الطلاب في المنطقة و قامت بحملات تفتيش و تخريب و اعتقلت عدد من الطلاب لم تعرف هويتهم.

واندلعت في الشارع اشتباكات عنيفة بين الشبان و جنود الاحتلال الذين تعاملوا بوحشية وقاموا بإطلاق الغاز المسيل و الرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.