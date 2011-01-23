مديرة التربية والتعليم شرق غزة تتفقد مراكز تصحيح الامتحان الموحد

فلسطين اليوم-غزة

تفقدت أ. سمية النخالة مدير تربية وتعليم شرق غزة يرافقها أ. نصر سهمود النائب الفني مدرسة الزهراء الثانوية للبنات، وذلك في إطار حرص المديرية للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية

وبينت أ. النخالة بأن مدرسة الزهراء تتمتع بإدارة وهيئة تدريسية مميزة وطموحة تبحث عن التقدم والتطوير وصولاً إلى التميز و بناء جيل من الطالبات يعتمد عليه في المستقبل.

وفي ذات السياق أثنت النخالة على الجهود التي يقوم بها المصححون و العاملون في الكنترول و استمعت إلى وجهات النظر المتعلقة بالمستوى العام للطلاب وذلك لأخذ تغذية راجعة حول الإيجابيات وتدعيمها والسلبيات لتفاديها في المستقبل لتطوير العمل وتحديد احتياجات الطلاب في المرحلة القادمة.

من جانبه أكد أ. نصر سهمود أن مدرسة الزهراء متميزة في أدائها وعطائها اللا محدود مؤكدا امتلاك الوزارة لنخبة مميزة من المعلمين وطاقم من الإدارة لدية الخبرة الواسعة في مجال التربية والتعليم.

وأوضح أن المديرية حريصة على التواصل مع كافة الإدارات المدرسية من أجل تطوير العملية التعليمة والتربوية بشكل كامل.

وفي ختام الجولة شكر الوفد إدارة مدرسة الزهراء لحسن الاستقبال واستضافتها مركز من مراكز التصحيح والكنترول وتذليل العقبات لإنجاح عملية التصحيح.