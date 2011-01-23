وزارة الأسرى: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 131 أسير

فلسطين اليوم-غزة

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بان قائمة عمداء الأسرى وهم الذين امضوا أكثر من عشرين عاماً في سجون الاحتلال ارتفع إلى 131 أسير، بعد أن انضم إليها أسير جديد من جنين أتم عامه العشرين في السجون.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان الأسير " محمد احمد محمود صباغ " من جنين يدخل اليوم عامه الواحد العشرون بشكل متواصل في سجون الاحتلال ، ويلتحق بقائمة عمداء الأسرى ، حيث انه معتقل منذ 23/1/1991، و محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال ، ويعتبر احد قيادات الحركة الأسيرة .

وفى نفس السياق أشار الأشقر إلى أن الأسير "ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس " 53 عاماً ، من قرية عارة ، قد دخل عامه التاسع والعشرين بشكل متواصل في سجون الاحتلال.

حيث انه " معتقل منذ 18/1/1983 ، ومحكوم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل جندي إسرائيلي ، وكانت محكمة المركزية في اللد قد حكمت عليه مع اثنين من أقربائه ورفاقه في المجموعة " وهما ( كريم وسامي يونس ) بالإعدام شنقاً "ثم قامت بتخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة .

ويعتبر الأسير يونس "عاشر أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويحتل الرقم ثلاثة في قائمة قدامى أسرى الداخل الفلسطيني .

و الأسير "يونس" محروم بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة من زيارة ذويه من الدرجة الثانية ،وكانت سلطات الاحتلال رفضت التماساً تقدم به الأسير لرؤية والده وهو على فراش الموت بعد أن أصيب بمرض السرطان ، حيث توفى دون أن يراه وكان لم يستطيع زيارته منذ 6 أشهر نظراً لظروف مرضه مما أثر كثيراً على نفسية الأسير .

وفى نفس الإطار يدخل اليوم الأسير "محمد عبد الرحمن محمد زقوت " 48 عام ، من مدينة جباليا شمال قطاع غزة عامه الثالث والعشرين بشكل متواصل في سجون الاحتلال ، حيث انه معتقل منذ 23/1/1989 ، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، حيث انه نفذ عملية طعن قتل خلالها ثلاثة مستوطنين ، وهو متزوج ولديه 5 من الأبناء ، أصغرهم "نهاد" التي تركها والدها طفلة صغيرة ، والآن كبرت وتزوجت وأنجبت وهى لم ترى والدها .