رام الله: الاتحاد العام للمعلمين يلوح بالإضراب

فلسطين اليوم-رام الله

هددت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، بإعلان الإضراب، إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاق تعديل سلم الرواتب واللوائح التنفيذية ذات الصلة، في مدة أقصاها السادس من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأكدت الأمانة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماع عقدته، اليوم السبت، في مقرها بمدينة رام الله، أن الحكومة لم تلتزم بإنجاز اتفاق 'تعديل سلم الرواتب' الذي كان من المفترض أن تنفذه بتاريخ 1-1-2011 مهما كانت الظروف.

وشددت على حرصها الدائم على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، من أجل الحافظ على المسيرة التعليمية مستمرة وقوية دون إخلال بها، محملة الحكومة المسؤولية كاملة عن أي خطر قد يتهدد العملية التعليمية في حال عدم إنجاز الاتفاق سريعا.

وأضافت أنه من منطلق حرصها على العملية التعليمية، فقد قررت تأجيل اتخاذ أي إجراء حتى تاريخ 6-2-2011، لإعطاء فرصة ثانية من أجل إنجاز الاتفاق وتنفيذه.

ولفتت إلى أنها ستعقد يوم الخميس الموافق 3-2-2011 اجتماعا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم إنجاز الاتفاق من قبل الحكومة قبل هذا التاريخ.