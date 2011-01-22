موظفون ليبيون يتبرعون براتب 3 أيام لغزة

فلسطين اليوم-غزة

أكد راعي "قافلة القدس 5 للأدوية" التي تزور قطاع غزة هذه الأيام رئيس النقابة العامة للمصارف والتأمين في ليبيا البهلول الثواري أن عدداً كبيرًا من موظفي المصارف الليبية تبرعوا براتب مستقطع لثلاثة أيام من أيام عملهم لصالح شعب غزة المحاصر.

ووصلت "قافلة القدس 5 للأدوية" التي تسيرها اللجنة الأهلية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني، والنقابة العامة للمصارف والتأمينات بالجمهورية الليبية، ورعاها الثواري إلى قطاع غزة بعد عصر الخميس عبر معبر رفح البري.

وقال الثواري : "بعد كل ما شاهدناه في قطاع غزة سنبذل جهدنا لعمل توأمة بين المؤسسات الفلسطينية والليبية، وسنقدم المساعدات من خلالها".

وأضاف "كان مجيئنا لغزة حلما كبيراً، ولم نصدق أنفسنا حينما دخلنا القطاع، ولم نتمالك أنفسنا وبكينا كثيرا، خاصة حينما رأينا القادة المحاصرين الذين كنا نشاهدهم عبر الإعلام".

ونقل الثواري خلال حديثه تحيات الشعب الليبي لأهل غزة، وقال: "الشعب الليبي يشد على أياديكم ويحييكم على صمودكم"، لافتا إلى أنه سيبدأ –حال عودتنا إلى ليبيا- التجهيز لـ"قافلة القدس6 " لكي لا ننقطع عن أهل غزة".

وتابع "سنرسل رسالة لكلِّ العالم عامة ولشعب ليبيا خصوصًا أن شعب غزة يحتاج لكم دائمًا حتى يتم رفع الحصار الظالم الممتد منذ سنوات"، داعيا شعب غزة لمزيد من الصمود حتى يتم التحرير.

وتحمل القافلة التي ترأسها أمين عام النقابة الدائمة للذهب والمعادن الثمينة نوري عبد الله الشهاوي، على متنها ستة إعلاميين من بينهم أمين رابطة الصحفيين والإعلاميين بطرابلس سالمة المسعودي.