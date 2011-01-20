الاحتلال يسمح بإدخال مواد بناء ودفعة جديدة من المركبات الحديثة

فلسطين اليوم-غزة

قررت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الخميس, السماح بإدخال 20 مركبة حديثة عبر معبر كرم أبو سالم كما قررت السماح بإدخال مواد بناء لصالح المؤسسات الدولية في قطاع غزة.

وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى القطاع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لإدخال دخول 190 إلى 200 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات.

وبين فتوح أنه من المقرر أيضا يدخل ضمن الشاحنات 4 شاحنات لوكالة الغوث محملة بالاسمنت و 6 شاحنات لــ UNDP محملة أيضاً بالأسمنت و 3 شاحنات لــ USAID محملة بمستلزمات البناء أيضاً.

وأشار فتوح إلى أنه من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصدير 7 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والزهور لدول أوروبا كما سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي و السولار الصناعي.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على معبر المنطار "كارني الذي يقع شرق غزة مغلقا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت أمس الأربعاء معبر كرم أبو سالم من الساعة 8 صباحاً و حتى الساعة 3 مساءً و تم إدخال 142 شاحنة من ضمنهم 101 شاحنة تجارة و 18 شاحنة زراعة و 4 شاحنات مواصلات و19 شاحنة مساعدات كما تم تصدير 2 شاحنة محملة بالتوت الأرضي و الزهور، أيضاً تم ضخ 68320 كيلو غاز طهي فقط .

أما معبر المنطار فكان مغلق لأسباب أمنية كما ادعى الجانب الإسرائيلي.