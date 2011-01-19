جوزيه يبدأ مسيرة جديدة مع الأهلي والزمالك يستعيد المحمدي

القاهرة/ رويترز/ يبدأ المدرب البرتغالي مانويل جوزيه ثالث فترة عمل له مع الأهلي عندما يقود حامل اللقب رسميا لأول مرة ضد مصر للمقاصة يوم السبت المقبل في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعين جوزيه الذي قاد بطل مصر لسلسلة من الألقاب المحلية والقارية في نحو خمس سنوات أمضاها مع الفريق من اواخر 2004 الى 2009 مدربا للأهلي في وقت سابق هذا الشهر لثالث مرة وكلف بمهمة اعادة التوازن للنادي العريق الذي يتخلف بفارق ست نقاط وراء منافسه التقليدي الزمالك متصدر الترتيب.

وتلقى الأهلي دفعة قوية بعدما أكمل اجراءات اعادة مهاجمه عماد متعب بعد انهيار صفقة انتقاله الى ستاندار لييج البلجيكي العام الماضي كما دعم صفوفه بالمهاجم المولود في موريتانيا دومينيك دا سيلفا من الصفاقسي التونسي.

وعانى الأهلي من افتقاره لمهاجم ينهي الهجمات بفعالية منذ بداية الموسم وسجل 17 هدفا فقط في 14 مباراة كما حقق فوزا واحدا في اخر سبع مباريات بالدوري.

وبدت الروح المعنوية مختلفة في تشكيلة الأهلي بعد عودة جوزيه الذي يرتبط بعلاقة قوية مع اللاعبين منذ فترة عمله السابقة التي قاد فيها الفريق لاحراز لقب الدوري المصري خمس مرات ودوري أبطال افريقيا ثلاث مرات.

وقال متعب عن جوزيه "(إنه) مدرب يملك شخصية قوية وذكي جدا وقادر على دمج عناصر الفريق خاصة أن الأهلي يملك ثلاثة أجيال من موهوبين شباب وأصحاب خبرات."

وأضاف "جوزيه عنده كافة الامكانيات لصنع جيل ذهبي جديد في الأهلي.. (أنا) سعيد بعودته والفريق بأكمله سيكون سعيدا."

ولن يحتاج الأهلي الى مغادرة القاهرة لمواجهة المقاصة الذي اختار استاد عثمان أحمد عثمان في نادي المقاولون العرب ملعبا له في هذا اللقاء بعدما رفضت السلطات الأمنية اقامة المباراة باستاد الفيوم في المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة المصرية.

ويتقدم الزمالك صاحب الصدارة الذي يملك 31 نقطة من 14 مباراة بخمس نقاط على الإسماعيلي وإنبي أقرب ملاحقيه قبل أن يستضيف الانتاج الحربي بعد غد الجمعة.

وأقام الزمالك معسكرا تدريبيا في الامارات أثناء توقف المسابقة من 31 ديسمبر كانون الأول الماضي لمشاركة منتخب مصر في دورة ودية.

وعزز الزمالك الذي يدربه حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالمهاجم الجزائري محمد أمين عودية كما ذكرت تقارير أنه اقترب من استعادة المهاجم أحمد حسام (ميدو) بعد فسخ الأخير لعقده مع اياكس امستردام الهولندي بالتراضي هذا الشهر.

عودة القطري المحمدي

ولن يكون بوسع الزمالك الاستعانة بالجناح المتألق هذا الموسم شيكابالا متصدر قائمة هدافي الدوري بسبب ايقافه مباراة واحدة لأسباب تتعلق بالانضباط لكن عودة حسين ياسر للفريق بعد استبعاده من تشكيلة منتخب قطر في نهائيات كأس اسيا قد تمثل للمدرب حسن خيارا جيدا.

وشارك ياسر مع قطر في مباراة واحدة بالبطولة القارية انتهت بهزيمة بلاده 2-صفر أمام اوزبكستان في دور المجموعات قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباراتين التاليتين.

وقال عبد الرحمن المحمود مدير المنتخب القطري "(مدرب قطر برونو) ميتسو رأى... ان استمرارية حسين ياسر قد لا تكون ايجابية للعنابي ويمكن استبعاده خاصة انه غير قادر على العطاء بنسبة 100 بالمئة وهو ما قد يأتي بنتائج سلبية."

لكن حسن سيأمل أن يستعيد ياسر مستواه سريعا لتعويض غياب شيكابالا الذي لعب دور البطولة في أغلب مباريات الزمالك هذا الموسم وقاد الفريق للصدارة بتسجيله تسعة أهداف.

ويتطلع إنبي للبقاء في دائرة المنافسة وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري عندما يستضيف بتروجيت في القاهرة غدا الخميس.

ويلعب الإسماعيلي الذي حقق الفوز ثماني مرات في اخر عشر مباريات على أرضه ضد حرس الحدود بعد غد الجمعة ويخرج المصري البورسعيدي لمواجهة اتحاد الشرطة صاحب المركز الرابع يوم السبت.

الزمالك يبحث عن أسباب ظاهرة هروب ناشئيه خارج مصر

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري البحث عن الأسباب وراء هروب عدد من ناشئيه للأندية الأوربية والعربية، وهو ما تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة، باتت تؤرق المسؤولين في النادي.

فقد هرب من النادي أربعة ناشئين حتى الآن هم: عمرو بركات وأحمد محسن وانضما إلى أحد الأندية البلجيكية، وهشام نصر إبراهيم الذي انضم للنصر الليبي، وأحمد ماهر الذي تعاقد مع فريق النجمة اللبناني.

واستدعت هذه الظاهرة التحقيق في الأمر حتى لا تتخذ نقطة سلبية علي مجلس الإدارة المعين برئاسة جلال إبراهيم، الذي فتح تحقيقاً موسعاً مع المشرف العام علي قطاع الناشئين في النادي محمود سعد لمعرفة أسباب عدم ترشيح اللاعبين الهاربين، لا سيما وأن من بينهم لاعبين جيدين، والدليل تعاقد الأندية البلجيكية والليبية معهم.

من جانبه، كشف عضو مجلس إدارة الزمالك عبدالله جورج في تصريحات لـ"العربية.نت" أن إدارة النادي غير مسؤولة عن هروب هؤلاء الناشئين، لأنهم لاعبون لا تربطهم عقود رسمية مع النادي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يبرم عقوداً مع اللاعبين الذين يتم ترشيحهم من جانب إدارة قطاع الناشئين، وبالتالي فإن اللاعبين المذكورين لم يتم ترشيحهم.

وأكد جورج أنهم يقومون الآن بحصر اللاعبين في القطاع علي مستوي كافة المراحل السنية لاكتشاف اللاعبين الجيدين من بينهم، ومن ثم إبرام عقود رسمية معهم للحد من هذه الظاهرة.