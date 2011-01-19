تراوحت بين 3- 5 سنوات..

محاكم السلطة برام الله تحكم بالسجن على أربعة من كوادر حماس

فلسطين اليوم: نابلس

قضت المحكمة العسكرية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية بالسجن الفعلي على اربعه من كوادر حركة حماس بالمدينة.

وقال نواب الحركة في بيان لهم أن الأحكام شملت أربعة من المعتقلين السياسيين وهم : منير المصري 5 سنوات, عماد الطنبور 3 سنوات, عبد الله العكر 5 سنوات, عبد الحكيم القدح 5 سنوات, وجميعهم أسرى محررون من سجون الاحتلال.

و استنكر النواب في بيانهم الذي وصل ل"فلسطين اليوم" هذه الأحكام، مشددين على أنها استكمالا للمهزلة القانونية التي تحياها الضفة الغربية.

وقال النواب: "هذه الأحكام دليل على عدم جدية السلطة إلغاء المحاكم العسكرية وتأكيدا على استمرار عرض المدنيين ومحاكمتهم من خلالها, خلافا لما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا" .

وجدد النواب مطالبتهم السلطة بالتراجع عن هذه القرارات والأحكام الجائرة, مؤكدين عدم قانونيتها وتجاوزها لكافة الحدود.