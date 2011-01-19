كتلة الصحفي تعبر عن تضامنها مع "فلسطين اليوم" وترفض سياسة تكميم الأفواه

فلسطين اليوم-غزة

عبرت كتلة الصحفي الفلسطيني عن رفضها لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه وإرهاب وسائل الإعلام الفلسطينية والإساءة إليها والتشكيك في نزاهتها من قبل ما يسمى مجلس نقابة الصحفيين، لخدمة أجندتها الحزبية الخاصة والتغطية على فشلها وفضائحها الداخلية.

وأشادت كتلة الصحفي في بيان صدر عنها بدور وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، التي عودتنا على الانحياز للحقيقة، , مؤكدةً الوقوف إلى جانبها، وإلى جانب كافة وسائل الإعلام الفلسطينية الحرة.

وأدانت بشدة اتهام "مجلس النقابة" لوكالة فلسطين الإخبارية بأنها تعمل في إطار سياسة معينة لصالح بعض الجهات الحزبية بهدف تخريب العلاقة بين النقابة وجموع الصحفيين، وتساءل عن الانجازات التي يتحدث عنها هذا المجلس المزعوم.