أستراليا تطيح بالبحرين من كأس آسيا

الدوحة/ تأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا الخامسة عشر بكرة القدم، التي تستضيفها قطر، بفوزه على نظيره البحريني بهدف دون مقابل، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمنافسات المجموعة الثالثة.

وسجل مايل جيديناك هدف المبارة الوحيد (37).

وتصدر المنتخب الاسترالي ترتيب المجموعة بسبع النقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي فازت في المباراة التي كان تقام في التوقيت نفسه على الهند (4-1).

وحل المنتخب البحريني الذي ودّع البطولة في المركز الثالث بثلاث نقاط، امام الهند الأخيرة بدون أية نقطة.

لم ترتق المباراة للمستوى المطلوب، لاسيما من جهة المنتخب الأصفر، رغم تفوقه النسبي. وقد أثرت الأحوال الجوية بشكل واضح على سيرها، ما حولّها الى كر وفر، ما حصر اللعب في منتصف الملعب، دون تشكيل أي خطورة تذكر على المرميين، إلا في ما ندر.

الفرصة الأولى والوحيدة في الشوط الأول، كانت للاستراليبن الذين أرادوا مباغتة منافسيهم بهدف سريع يريحهم، خاصة أنهم لم يضمنوا تأهلهم بعد، وكادوا فعلا ان يفتتحوا التسجيل في الدقيقة الثانية عبر تيم كاهيل المنفرد بالمرمى، لكن الحارس محمود منصور قطعها قبل أن تهز شباكه، للتوقف بعدها الفرص، وينخفض مستواها مع انخفاض حرارة الطقس.

وضاعف البحرانيون مجهودهم لخطف هدف السبق، وكاد اسماعيل عبد اللطيف، ان يقطف ثمار ذلك، لكنه سدد في القائم (31).

وأتيحت فرصة ذهبية لهاري كيويل في الدقيقة (33)، لكنه سدد في جسم الحارس لتخرج الى ركنية.

ووجد الأستراليون ضالتهم، حين نجح مايل جيديناك بافتتاح التسجيل (37)، بعدما ارتدت الكرة التي رفعها بريت ايمرتون من الدفاع البحريني اليه ليسددها قوية بعيداً عن منتاول الحارس البحريني.

وكاد جيديناك أن يعزز النتيجة لبلاده بعد الهدف الأول بدقيقتين من ركلة حرة مباشرة، من على مشارف منطقة الجزاء، لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

ولم تشابه انطلاقة الشوط الثاني ما سبقها، فبدا واضحاً من الطرفين أنهما يطمحان لتقديم المزيد، خصوصاً من الفريق الأحمر الذي ظهر لاعبوه انهم لا يريدون توديع البطولة من دورها الأول، ما منحهم الأفضلية أمام المنتخب الأسترالي الذي تراجع بعض الشيء للحفاظ على النتيجة، مستغلاً الكرات المرتدة، فاستبدل المدرب خطته ليلعب بطريقة (1-5-4)، بعدما كان قد بدأ المباراة (2-5-3).

وأنقذ الحارس الأسترالي مرماه من هدف محقق في الدقيقة 49، لصده ببراعة تسديدة صاروخية من اسماعيل عبد اللطيف، ليضيع كاهيل بعدها بدقيقة واحدة الهدف الثاني لبلاده، ليفسد مجهود زميله كيويل الذي تجاوز الحارس ومررها الى داخل منطقة الجزاء لكن الأول لم يستقبلها بشكل جيد.

وجدد شوارتزر تألقه، بابعاده تسديدة عبد اللـه فتادي القريبة (58)، يحافظ على تقدم بلاده. وأعاد الكرّة في الدقيقة (67)، عندما صد تسديدة عبد اللطيف المتألق لكن دون توفيق.

وقام كارل فاليري بمجهود فردي (73)، وسدد كرة بعيدة، لكن منصور امسكها على دفعتين.

وانبرى جيديناك الأخصائي في الكرات الثابتة لكرة حرة من على خط منطقة الجزاء (82)، لكن الحارس أبطل مفعولها.

مثل منتخب أستراليا: مارك شوارتزر (لحراسة المرمى)، واللاعبون: لوكاس نيل، ساشا أوغنينوفسكي، تيم كاهيل (روبي كروز 90)، بريت إيمرتون، هاري كيويل (سكوت ماك دونالد 77)، جايد نورث (نيل كيلكيني 79)، بريت هولمان، مايل جيديناك، كارل فاليري، مات ماكاي.