تربية شرق غزة تعقد اللقاء الأول لدائرة الأذنة والحراسات

فلسطين اليوم-غزة

عقدت مديرية تربية وتعليم شرق غزة لقاءاً للعاملين في دائرة الأذنة والحراسات وذلك في قاعة الكرامة بمدرسة فلسطين الثانوية للبنين.

وحضر اللقاء أ. سمية النخالة مدير تربية وتعليم شرق غزة، وأ. رامز تمراز مدير دائرة الخدمات بالوزارة، وأ. محسن مسلم رئيس قسم الحراسات والأذنة بالوزارة، وأ. مصطفى اليازجي رئيس قسم المقاصف بالوزارة بالإضافة إلى أ. خضر مقداس مشرف الحراسات بالمديرية، وأ. رياض أبو عنزة رئيس قسم الحركة بالوزارة.

ورحبت أ. سمية النخالة بالحضور كل باسمه ولقبه وثمنت دور معالي وزير التربية والتعليم العالي د. محمد عسقول الذي لم يتوانى ولو للحظة في استحداث دائر الحراسات بوزارة التربية والتعليم لما لهذه الدائرة من أهمية لتوفير والأمن الحماية لمرافق التعليم كافة.

وأشادت بجهود الحراس داخل المدارس رغم المهام الشاقة التي تلقى على عاتقهم وكذلك أعطوا مدراء المدارس الشعور بالأمان والاطمئنان على المدرسة وممتلكات المدرسة من العبث والتخريب.

وبدوره شكر أ. رامز تمراز أ. سمية النخالة مدير التربية والتعليم شرق غزة على الحضور واهتمامها بدائرة الحراسات وحرصها الشديد لدعم الحراس سواءً مادياً أو معنوياً، واستجابتها لمطالب الحراس.

وشدد على أهمية الحراسات داخل دائرة الخدمات بالوزارة لان ذلك ينبع من المهام التي يقوم بها الحارس شاقة وجسيمة، وأن دائرة الخدمات تسعى لتوفير أكبر قدر من مطالب الحراس.

ومن ثم فتح باب النقاش للجميع لتبادل وجهات النظر من أجل تطوير العمل بشكل كلي.

وفي الختام شكر المشاركون مديرية غرب غزة ومدرسة فلسطين لاستضافتها اللقاء الأول لدائرة الخدمات بشرق غزة وعلى حسن الضيافة والاستقبال.