البلدية: مشاريع صرف صحي جديدة في مدينة غزة

فلسطين اليوم-غزة

إنتهت بلدية غزة من تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء و إعادة تأهيل شبكات صرف صحي في مناطق مختلفة في مدينة غزة، فيما لا يزال العمل جاري في مشاريع أخرى ذلات علاقة بالصرف الصحي في مناطق أخرى من المدينة.

وتهدف دائرة الصرف الصحي من خلال هذه المشاريع إنهاء ظاهرة الأبار الإمتصاصية في تلك المناطق لتقضي على مكاره صحية ممكن أن تسببها، أو أي تلوث محتمل للخزان الجوفي.

تصريف مياه الأمطار

و بدأت البلدية في تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار من مضخة ( A5 ) في حي المنارة و مضخة ( B7 ) في حي الزيتون، حيث قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء بعد إنشاء غرفة رطبة من الخرسانة المسلحة بمساحة (72متر مكعب) .

وأشار م. عبد المنعم حميد مدير دائرة الصرف الصحي إلى أن العمل جاري في تركيب خط لنقل مياه الأمطار من تقاطع شارع القنطرة بطول 200 متر و قطر (80 سم) لنقل المياه إلى المحطة. كما لفت حميد إلى الانتهاء من تركيب خط ضغط من الغرفة الرطبة التى تم تنفيذها الى شارع ام اليمون بطول (650 م) وبقطر (14انش) .

و أوضح حميد أنه تركيب وتثيت خزان سولار بسعة (2000 ) لتر تقريبا ، وعمل قواعد خرسانية بارتفاع (1 متر ) وذلك لتركيب مضخات الديزل عليها التي انتهى العمل بها.

وعن المرحلة الثانية من المشروع أوضح حميد أنه يتعلق بشراء وتوريد وتركيب مضختي ديزل قطر ( 8 انش) بقدرة 500 متر مكعب في الساعة ، حيث سيتم الإعلان عن المشروع بالتعاون مع مؤسسة الصليب الاحمر الدولي ( ICRC ).

وعن أهمية المشروع ، أوضح حميد أن الإنتهاء من تنفيذ المشروع سيعمل على حماية المناطق المحيطة بالمضختين من الغرق بمياه الأمطار كما كان يحدث أوقات الأمطار الغزيرة، حيث كانت تغرق تلك المناطق بمياه الأمطار التي تدخل إلى المنازل.

ولفت حميد إلى أن الهدف الآخر من المشروع يتعلق بالاستفادة من مياه الأمطار التي تتجمع داخل المحطات، بحيث يتم سحب تلك المياه و ضخها إلى نفق المياه للاستفادة منها

أنها تهدف لسحب مياه الأمطار التى تتجمع أثناء سقوطها داخل المحطات B7 و A5 و من ثم ضخها الى نفق مياه الأمطار، لترشيحها لاحقاً في الخزان الجوفي.

الرمال الجنوبي

وفي حي الرمال الجنوبي " تل الهوا " انتهت دائرة الصرف الصحي من تمديد شبكات صرف صحي جديدة في المنطقة المحيطة " آل سراج و الوحيدي " ، حيث كانت تفتقر تلك المنطقة لشبكة صرف صحي، و تعتمد على الحفر الإمتصاصية.

و أوضح مدير دائرة الصرف الصحي أنه تم تمديد شبكة للصرف الصحي، ووصلات منزلية، و توصيلها بالشبكة الرئيسة في شارع عمان المؤدي إلى محطة المنتدى رقم (1)، بقيمة إجمالية بلغت 60 ألف دولار تقريباً، بتمويل صندوق تطوير و إقراض البلديات.

منطقة الزرقاء

و أشار حميد إلى الإنتهاء من الجزء الأول مشروع تمديد شبكات صرف صحي في منطقة الزرقاء في حي التفاح، حيث أن بعض هذه الشوارع كانت خالية من شبكات الصرف الصحي و تعتمد على الحفر الإمتصاصية، فتم إنشاء شبكة جديدة مع وصلات منزلية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للجزء الأول حوالي 25 ألف دولار.

و أوضح م. حميد أن الجزء الثاني من المشروع يتمثل بتمديد شبكة صرف صحي في شوارع أخرى بذات المنطقة، ولكن العقبة التي تواجه البلدية عدم توفر شارع لعمل هذه الشبكة، حيث لا تزال البلدية تبذل جهوداً مع عائلة الددة التي تملك الأرض التي يمكن فتح شارع لتمديد شبكات صرف الصحي لاقناعهم بفتح الشارع، لتنفيذ المشروع الذي سوف ينقذ المنطقة التي امتلئت بالآبار الإمتصاصية .

مشروع بمنطقة القبة

وشرعت البلدية في تنفيذ مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي بمنطقة القبة شرق حي الشجاعية، و أوضح م. حميد أن المشروع ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بتغيير شبكات الصرف الصحي القديمة و المتاكلة ذات الأقطار الصغيرة، بأخرى جديدة وذات جودة عالية، إضافة إلى تغيير المناهل المهترئة بأخرى جديدة.

ويتعلق القسم الثاني من المشروع – حسب م. حميد - بعملية إنشاء شبكات صرف صحي في عدة شوارع في المنطقة كانت تفتقر لوجود شبكات الصرف الصحي بشكل نهائي ، حيث تم إنشاء الانتهاء من تمديد الشبكات و توصيلها لمنازل المواطنين وربطها بالشبكة العامة.

و أوضح حميد أن قيمة المشروع وصلت إلى 90 ألف دولار تقريباً بتمويل صندوق تطوير و إقراض البلديات.

ولفت حميد إلى مشاريع أخرى لتأهيل شبكات الصرف الصحي سيتم الشروع بها خلال النصف الأول من العام الجاري في عدد من المناطق في حي النصر، و حي الدرج ، و الشجاعية، و الرمال، و الزيتون.