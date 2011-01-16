صحيفة: أمريكا وإسرائيل اختبرتا فيروس يعتقد انه خرب أجهزة إيرانية

فلسطين اليوم- وكالات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن إسرائيل اختبرت فيروس كمبيوتر يعتقد انه خرب أجهزة الطرد المركزي النووي الإيرانية وأبطأ قدرتها على صنع قنبلة نووية.

وقالت الصحيفة إن الاختبارات التي جرت على فيروس ستاكس نت المدمر جرت خلال العامين المنصرمين في مجمع ديمونة الذي تفرض عليه حراسة مشددة في صحراء النقب فيما وصفته الصحيفة بجهد إسرائيلي امريكي مشترك لتقويض الطموحات النووية الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء مخابرات وعسكريين لم تنشر أسماءهم يترددون على ديمونة إن إسرائيل صنعت أجهزة طرد مركزي مماثلة بشكل فعلي لأجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة نطنز الإيرانية حيث يناضل علماء إيرانيون من اجل تخصيب اليورانيوم.

وقال خبير أمريكي في المخابرات النووية للصحيفة "للتحقق من الفيروس عليك ان تعرف الآلات .

"السبب في إن الفيروس كان فعالا هو إن الإسرائيليين جربوه."

وعانت اجهزة الطرد المركزي الإيرانية من أعطال بعد توسع سريع في عملية التخصيب في 2007 و2008 وتكهن خبراء امنيون بان برنامجها النووي ربما تم استهدافه في هجوم مدعوم من دولة باستخدام فيروس ستاكس نت.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إن برنامج الكمبيوتر الضار هذا تسبب في "مشكلات" في بعض أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لتخصيب اليورانيوم على الرغم من قوله إن هذه المشكلات حلت.

وقالت الصحيفة ان هذا الفيروس هو اكثر اسلحة تطورا في مجال الكمبيوتر تم نشرها حتى الآن ويبدو انه كان اكبر عامل في إصابة المسيرة النووية الإيرانية بنكسة.

وأضافت انه لم يعرف ما إذا كانت الهجمات قد انتهت وان بعض الخبراء يعتقدون ان شفرة ستاكس تحتوى على بذور لنسخ وهجمات أخرى.

وقال مئير داجان المدير المنتهية ولايته لجهاز المخابرات الإسرائيلي الرئيسي (الموساد) ان البرنامج النووي الإيراني أصيب بنكسة وان طهران لن تتمكن من صنع قنبلة نووية قبل 2015 على الأقل. ولم يشكك مسئولون أمريكيون ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في وجهة نظر داجان.

ولم تذكر كلينتون ولا داجان فيروس ستاكس أو أي سلاح آخر في مجال الحواسيب ربما يكون قد تم استخدامه ضد البرنامج الايراني.

وأبدت إسرائيل قلقها من امتلاك إيران قدرات نووية وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لا شيء سيمنع إيران من صنع قنبلة نووية سوى التهديد بالقيام بعمل عسكري .

ويعتقد على نطاق واسع إن إسرائيل نفسها صنعت أكثر من 200 رأس حربية نووية في مفاعل ديمونة ولكنها تحتفظ بسياسة رسمية من "الغموض" بشأن ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية.

وأي تأخير في برنامج التخصيب الإيراني يمكن أن يعطي وقتا للجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في مواجهة إيران مع ست قوى عالمية بشأن طبيعة أنشطتها النووية.

وقالت الصحيفة إن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين رفضوا التعليق رسميا على الفيروس.