أحمد حسن يخشى مصيره في الأهلي والزمالك يخاطب ريال مدريد

القاهرة/ قرر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي المصري، السبت 15-01-2011، استبعاد الثنائي أحمد حسن قائد المنتخب المصري، والجزائري أمير سعيود من القائمة الإفريقية الجديدة للفريق، والتي سيخوض بها منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد الأول بداعي الإصابة والثاني لأسباب فنية، رغم وعود لجنة الكرة بالأهلي للثنائي بضمهما في ملحق القائمة الإفريقية، وهو ما يجعل اللاعبان يخشيان المصير المجهول مع البرتغالي جوزيه، الذي استبعد أيضاً اللاعبين عبدالحميد شبانة ومصطفى عفروتو والليبيري فرانسيس.

وبات الغموض يحيط بمستقبل قائد المنتخب المصري أحمد حسن مع ناديه الأهلي، خاصة وأن المسؤولين لم يفاتحوه في أمر تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وما يزيد من قلق اللاعب أن الأهلي سيخوض أول مباراة في دوري أبطال إفريقيا في الدور الـ32 أمام سبور سبورت الجنوب إفريقي أحد أيام 18 أو 19 أو 20 مارس/ آذار المقبل، فيما ستكون العودة مطلع شهر أبريل/ نيسان في جنوب إفريقيا وسيكون "الصقر" قد عاد قبلها للملاعب.

وضمت قائمة الأهلي الإفريقية 25 لاعباً، هم : شريف إكرامي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمود أبو السعود لحراسة المرمى، ووائل جمعه وأحمد السيد ومحمد سمير وشريف عبدالفضيل وأحمد فتحي وسيد معوض وأيمن أشرف في الدفاع، وشهاب الدين أحمد وحسام عاشور وحسام غالى والمعتز بالله إينو وأحمد نبيل مانجا ومحمد شوقي في خط الوسط، وأحمد شكري ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة وأسامة حسني ومحمد ناجي جدو وعماد متعب ومحمد فضل ودومينيك دا سيلفا ومحمد طلعت في خط الهجوم.

قائد الفراعنة: الاستبعاد متوقع

من جانبه، نفى قائد المنتخب المصري أحمد حسن في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" من قطر، حيث يواصل برنامج علاجه في مركز أسباير القطري، أن يكون قد تبلغ بقرار استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق، مشيراً إلى أنه كان قراراً متوقعاً، بحكم خضوعه لبرنامج علاجي جراء إصابته بالرباط الصليبي التي لحقت به قبل شهور.

وقال حسن أنه قد لا يكون موجوداً في الأهلي نهاية الموسم الحالي، مؤكداً أنه حتى الآن لم يمدد عقده مع الفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلى امتلاكه عدة عروض من أندية عربية رفض ذكر اسمها.

إدارة الزمالك: مفاوضات "ميدو" متقدمة

وفي نادي الزمالك، تم إعلان قائمة من 27 لاعباً في القائمة الإفريقية للفريق، على رأسهم الجزائري محمد أمين عوديه مهاجم الفريق الجديد، وضمت القائمة كلاً من عبدالواحد السيد ومصطفي عبدالستار في حراسة المرمي، وهاني سعيد ومحمود فتح الله وعمرو الصفتي وأحمد غانم سلطان ومحمد عبدالشافي وصبري رحيل ومحمد يونس في الدفاع، وإبراهيم صلاح وحسن مصطفي وعاشور الأدهم ووجيه عبدالعظيم وعلاء علي وحسين ياسر المحمدي وحازم إمام الصغير ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق وعمر جابر ومحمود البدري وحازم إمام في الوسط، وأبو كونيه وعمرو زكي وشيكابالا وحسام عرفات وأحمد جعفر في الهجوم.

من جانبه، أكد مدير الكرة بالزمالك إبراهيم حسن في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن مفاوضات إدارة ناديه مع مهاجم أياكس الهولندي السابق أحمد حسام "ميدو" قد وصلت لمراحل متقدمة من أجل عودته لصفوف ناديه القديم الزمالك من جديد خلال انتقالات يناير/ كانون الثاني الشتوية الحالية، وأن اللاعب وافق مبدئياً على ارتداء الفانيلة البيضاء.